Новосибирские пловцы взяли семнадцать наград на Кубке России

На счету наших спортсменов семь золотых медалей, четыре серебряных и шесть бронзовых, а также второе место в общекомандном зачете.
В бассейне «Нептун» завершился Кубок России по подводному спорту. В соревнованиях участвовал 331 спортсмен из 23 регионов, среди них сильнейшие пловцы-подводники, чемпионы и рекордсмены мира.
Кубок России по подводному спорту является одним из двух главных турниров сезона, определяющих состав сборной страны. Соревнования такого уровня по плаванию в ластах не проводились в Новосибирской области с 2006 года. Организаторы создали максимально профессиональные условия для спортсменов, гости отметили высокий уровень организации турнира.
Лидером в сборной Новосибирской области стала Мария Патласова, которая одержала три победы на личных дистанциях с результатами на уровне мировых рекордов, а также выиграла четыре медали в эстафетах – в плавании в ластах и в плавании в классических ластах.
По итогам соревнований были определены лучшие спортсмены среди мужчин и женщин. Лучшей спортсменкой Кубка России признана заслуженный мастер спорта России Мария Патласова, лучшим тренером – её наставник - заслуженный тренер России Анастасия Глухих. Среди мужчин лучшим спортсменом Кубка России стал заслуженный мастер спорта России Алексей Федькин из Оренбургской области, лучшим тренером заслуженный тренер России Ирина Симакова.
В общекомандном зачёте первое место заняли спортсмены Томской области, Новосибирская область показала второй командный результат, третье место у пловцов Красноярского края.
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