Новосибирские пловцы взяли семнадцать наград на Кубке России

В бассейне «Нептун» завершился Кубок России по подводному спорту. В соревнованиях участвовал 331 спортсмен из 23 регионов, среди них сильнейшие пловцы-подводники, чемпионы и рекордсмены мира.

Кубок России по подводному спорту является одним из двух главных турниров сезона, определяющих состав сборной страны. Соревнования такого уровня по плаванию в ластах не проводились в Новосибирской области с 2006 года. Организаторы создали максимально профессиональные условия для спортсменов, гости отметили высокий уровень организации турнира.