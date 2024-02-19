Новосибирские сноубордисты выступили на Всероссийских соревнованиях памяти Полины Петроченко

Более 100 спортсменов соревновались в двух дисциплинах – акробатической «биг-эйр» и кроссовой «сноуборд-кросс».
География турнира: Республика Башкортостан, Красноярский край, Ленинградская, Мурманская, Новосибирская, Томская и Тюменская области, Санкт-Петербург. События развернулись в сноуборд-парке фристайл-центре «Горский».
– Наш сноуборд-комплекс из года в год растет и хорошеет, а организаторы, несмотря на капризы погоды, стараются провести мероприятие на самом высоком уровне, – отмечает заместитель министра физической культуры и спорта Новосибирской области Олег Савонин, который сегодня принял участие в награждении победителей и призеров. – Новосибирск традиционно принимает этот турнир, где молодые спортсмены оттачивают мастерство, обретают бесценный соревновательный опыт, а многие затем получают путевку в спорт высших достижений. Кстати, в эти дни в Миассе Челябинской области проходят старты в рамках Спартакиады сильнейших. Участвуют там и «выпускники» нашего турнира, которые уже повзрослели и теперь делают успехи на большой арене. Среди них – новосибирская спортсменка Алёна Дихтярёва, которая 14 февраля завоевала серебро Спартакиады сильнейших в акробатической дисциплине «слоуп-стайл». Уверен, что участников сегодняшних стартов в Новосибирске мы также вскоре увидим на самых крупных соревнованиях!
Это четырнадцатый по счету мемориал нашей юной перспективной сноубордистки. Полина Петроченко (1996–2010) входила в состав сборной России, делала успехи, мечтала о победе на Олимпийских играх в Сочи. Но осенью 2010-го на сборах в Швейцарии получила травму, не совместимую с жизнью. Наставники и спортсмены-сверстники вспоминают ее как очень светлого, жизнерадостного человека, всегда готового прийти на помощь, поддержать тебя в трудной ситуации и поделиться своей позитивной энергией.
В первый день турнира, 15 февраля, в сноуборд-парке «Горский» свое мастерство показали юные мастера биг-эйра. Старты планировалось провести по обкатанной схеме: две квалификационные попытки, по итогам которых определятся финалисты. И затем, собственно, финал. Но!
Из-за погодных условий организаторы приняли решение сократить программу: оставили те же две попытки – и лучшая пошла в зачет. У кого наивысший балл, тот и победитель. Финал как таковой упразднили, но в целом всё прошло удачно.
Борьба состоялась в двух возрастных группах: юноши и девушки 2011–2012 гг. р., юниоры и юниорки 2006–2010 гг. р. Таким образом было разыграно четыре комплекта наград.
Из двенадцати возможных медалей новосибирцы завоевали три, и все они – золотые! В младшей группе участниц победу праздновала Валерия Лещенко, в старшей – Анна Репина и Демьян Микитин.
А сегодня, во второй соревновательный день, здесь состоялись гонки борд-кроссеров. При этом в рамках всероссийского турнира для младшей группы участников прошли открытые областные соревнования в дисциплине «сноуборд-кросс».
На всероссийских соревнованиях хозяйки трассы – Виктория Володина, Мария Смольская и Виктория Богачева-Прокофьева – заняли весь пьедестал, среди юниоров в медалистах наш Тимофей Чупин, у него серебро.
На открытых областных соревнованиях Арина Глухова одержала победу.
Отметим, что из года в год наш сноуборд-комплекс действительно растет, причем теперь он носит двойное название, поскольку фристайл с недавних пор здесь также развивается. Это позволяет всё чаще принимать нам крупные соревнования в разных дисциплинах этих зрелищных видов спорта. Так, в конце декабря 2023 года здесь во второй раз прошли объединенные старты Кубка России по сноуборду и Кубка России по фристайлу – в родственной для обоих видов спорта дисциплине «биг-эйр».
Как рассказал директор Спортивной школы олимпийского резерва по сноуборду Антон Благовидов, остаток снежного сезона будет здесь весьма насыщенным. В марте пройдет серия крупных стартов среди сноубордистов, включая чемпионат страны по биг-эйру, аналогичные соревнования ожидаются еще в одной акробатической дисциплине – «хав-пайп». Также запланированы к проведению российские старты среди слабослышащих спортсменов.
Комментарии (0)