Новосибирские сноубордисты выступили на Всероссийских соревнованиях памяти Полины Петроченко

Это четырнадцатый по счету мемориал нашей юной перспективной сноубордистки. Полина Петроченко (1996–2010) входила в состав сборной России, делала успехи, мечтала о победе на Олимпийских играх в Сочи. Но осенью 2010-го на сборах в Швейцарии получила травму, не совместимую с жизнью. Наставники и спортсмены-сверстники вспоминают ее как очень светлого, жизнерадостного человека, всегда готового прийти на помощь, поддержать тебя в трудной ситуации и поделиться своей позитивной энергией.

В первый день турнира, 15 февраля, в сноуборд-парке «Горский» свое мастерство показали юные мастера биг-эйра. Старты планировалось провести по обкатанной схеме: две квалификационные попытки, по итогам которых определятся финалисты. И затем, собственно, финал. Но!



Из-за погодных условий организаторы приняли решение сократить программу: оставили те же две попытки – и лучшая пошла в зачет. У кого наивысший балл, тот и победитель. Финал как таковой упразднили, но в целом всё прошло удачно.

Борьба состоялась в двух возрастных группах: юноши и девушки 2011–2012 гг. р., юниоры и юниорки 2006–2010 гг. р. Таким образом было разыграно четыре комплекта наград.

Из двенадцати возможных медалей новосибирцы завоевали три, и все они – золотые! В младшей группе участниц победу праздновала Валерия Лещенко, в старшей – Анна Репина и Демьян Микитин.