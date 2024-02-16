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Спорт

В Новосибирской области проходит первенство России по рукопашному бою

В соревнованиях участвуют 958 спортсменов из 59 регионов.

sport.nso.ru

Год назад в аналогичных соревнованиях участвовал 901 человек из 57 регионов. Торжественное открытие соревнований прошло 16 февраля в ЛДС «Сибирь».

«Рукопашный бой – это зрелищный, динамичный вид спорта, который развивает волю, характер, дух, а также учит преодолевать и побеждать», – отметил заместитель губернатора Новосибирской области Максим Кудрявцев.

sport.nso.ru
sport.nso.ru

Сегодня рукопашный бой развивается в 70 регионах страны, в общей сложности им занимаются больше 230 тысяч человек. Всероссийская федерация рукопашного боя впервые проводит первенство страны за Уралом. По словам президента федерации Дмитрия Иванова, выбор оказался удачным, мероприятие с самого старта отличается масштабностью, зрелищностью, высоким уровнем организации.

В программе турнира – две дисциплины «Поединок» и «Демонстрация техники».

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