В Новосибирской области проходит первенство России по рукопашному бою

Год назад в аналогичных соревнованиях участвовал 901 человек из 57 регионов. Торжественное открытие соревнований прошло 16 февраля в ЛДС «Сибирь».

«Рукопашный бой – это зрелищный, динамичный вид спорта, который развивает волю, характер, дух, а также учит преодолевать и побеждать», – отметил заместитель губернатора Новосибирской области Максим Кудрявцев.