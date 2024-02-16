Хоккейная школа «Сибирь» вошла в десятку всероссийского рейтинга

Опубликован рейтинг детско-юношеских хоккейных школ. В нём использованы данные игроков КХЛ, которые указывали в какой школе, у какого тренера и сколько лет они проходили обучение в возрасте с 5 до 17 лет. Лучшей признана школа ЦСКА, а СШ по хоккею «Сибирь» показала шестой результат, опередив школы Омска, Казани, Санкт-Петербурга и других городов.

Для определения качества деятельности детско-юношеских школ и тренеров в подготовке хоккеистов, принимающих участие в чемпионате КХЛ в сентябре 2023 года Совет директоров КХЛ утвердил программу стимулирования тренеров и ДЮСШ.

В расчете рейтинга хоккеистов используются данные последних четырех сезонов. Текущий сезон идёт с коэффициентом 1 далее 0,75 – 0,5 – 0,25. В расчетах учитываются статистические показатели, титулы, попадание в сборную. На основании рейтинга хоккеистов формируются оценки школы и тренера. В случае если воспитанник проходил подготовку в двух и более школах или у двух и более тренеров, то набранные баллы делятся пропорционально времени подготовки хоккеиста в каждой школе и у каждого тренера.

По итогам сезона 2022/2023 первое место в рейтинге школ занял московский ЦСКА, который вместе с челябинским «Трактором» набрал более 100 баллов. Спортивная школа по хоккею «Сибирь» заняла шестое место, пропустив вперёд школы магнитогорского «Металлурга», ярославского «Локомотива», столичного «Динамо».

– Высокая оценка. Мы опередили сильные школы, стали первыми в сибирском регионе, – подчеркнул директор школы по хоккею «Сибирь» Лев Крутохвостов. – Рейтинг отражает качество подготовки хоккеистов. Наши выпускники востребованы в МХЛ, многие становятся игроками клубов КХЛ, пополняют ряды нашего ХК «Сибирь». В этом году команды школы в каждой из восьми возрастных групп идут в группе лидеров в первенствах Сибири и Дальнего Востока и претендуют на выход в финал первенства страны.

В рейтинг лучших тренеров вошли Валерий Студенков (11 место), Александр Перебейнос (28 место), Дмитрий Яковлев (40 место). Они готовили выпускников СШ по хоккею «Сибирь», которые сейчас выступают в КХЛ.