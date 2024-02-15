В Новосибирской области стартовал Кубок России по подводному спорту

В Новосибирской области проходит Кубок России по подводному спорту, на котором выступает 331 спортсмен из 23 регионов страны. До этого старты сильнейших пловцов России проходили в нашем регионе в 2000 и 2006 годах.

Кубок страны является одним из двух главных турниров в сезоне (второй – чемпионат России, который в этом году состоится в конце апреля – начале мая в Санкт-Петербурге). По итогам этих двух стартов формируется состав сборной страны. Поэтому на Кубке России всегда выступают сильнейшие спортсмены и среди них – рекордсмены и чемпионы мира.



В церемонии открытия соревнований принял участие министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов, который сам отдал подводному спорту 25 лет, является 31-кратным рекордсмен и 21-кратным чемпионом мира.