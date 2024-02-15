В Новосибирской области стартовал Кубок России по подводному спорту

Наш регион в третий раз принимает соревнования по этому виду спорта столь высокого ранка.
В Новосибирской области проходит Кубок России по подводному спорту, на котором выступает 331 спортсмен из 23 регионов страны. До этого старты сильнейших пловцов России проходили в нашем регионе в 2000 и 2006 годах.
Кубок страны является одним из двух главных турниров в сезоне (второй – чемпионат России, который в этом году состоится в конце апреля – начале мая в Санкт-Петербурге). По итогам этих двух стартов формируется состав сборной страны. Поэтому на Кубке России всегда выступают сильнейшие спортсмены и среди них – рекордсмены и чемпионы мира.
В церемонии открытия соревнований принял участие министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов, который сам отдал подводному спорту 25 лет, является 31-кратным рекордсмен и 21-кратным чемпионом мира.
«По поручению губернатора Андрея Травникова приветствую всех на нашей гостеприимной сибирской земле. Более трехсот спортсменов-подводников будут вести в эти дни борьбу на дорожках бассейна «Нептун». Соревнования такого уровня – прекрасный шанс, в том числе для нашей молодежи, проявить себя, отточить мастерство, поставить личные рекорды и в очередной раз доказать: российский подводный спорт, который имеет богатые победные традиции, продолжает сегодня жить и развиваться. Да, непростая ситуация сегодня, наши спортсмены по-прежнему ограничены в возможности выступать на мировой арене. Но они находят силы и мотивацию не сдаваться и идти вперед», – отметил Сергей Ахапов.
В плавании в ластах Россия является одной из ведущих стран, поэтому конкуренция на наших соревнованиях соответствует высшему международному уровню, а чемпионаты мира без участия россиян лишились лидеров на многих дистанциях. В свою очередь, Новосибирская область заслуженно признаётся одним из сильнейших регионов в России в подводном спорте. И на международных стартах наши пловцы-подводники практически ежегодно выигрывали медали чемпионатов мира или Европы, новосибирские пловцы установили больше ста мировых рекордов. И на Кубке России в финалы первого дня соревнований вышли восемь новосибирских спортсменов.
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