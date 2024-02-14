Новосибирцы с триумфом выступили на первенстве России по кроссу на снегоходах и кросс-сноубайку

Крупные соревнования по мотоциклетному спорту прошли в Кузбассе. Здесь состоялся международный турнир «Кубок стран содружества», а в его рамках – серия других стартов. В том числе – первый этап чемпионата и первенства России по кроссу на снегоходах и кросс-сноубайку.

События развернулись на мототрассе «Люскус» (названа в честь близлежащих одноименных горы и реки). В Кемерово съехались 150 спортсменов из 11 регионов нашей страны, а также из Беларуси, Таджикистана, Киргизии, Молдовы, Армении, Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Китая, Монголии и Южной Осетии.

Новосибирцы приняли участие в чемпионате России, выступили в категории «35+». По итогам кросса на снегоходах, наши отважные райдеры заняли весь пьедестал. Высшую его ступень занял Андрей Вузов, серебро досталось Алексею Подчасову, бронза – Антону Черниченко. В соревнованиях по кросс-сноубайку у нас одна медаль – серебряная. Обладателем ее стал Денис Бибко.

Мастерство всех названных спортсменов смогли недавно оценить новосибирские зрители и гости региона: на трассе «Сибирское кольцо» состоялись всероссийские соревнования в аналогичных видах программы, где ребята также завоевали награды.