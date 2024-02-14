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Спорт

Новосибирцы с триумфом выступили на первенстве России по кроссу на снегоходах и кросс-сноубайку

Кросс на снегоходах и кросс-сноубайк – достаточно молодые дисциплины мотоциклетного спорта.

sport.nso.ru

Крупные соревнования по мотоциклетному спорту прошли в Кузбассе. Здесь состоялся международный турнир «Кубок стран содружества», а в его рамках – серия других стартов. В том числе – первый этап чемпионата и первенства России по кроссу на снегоходах и кросс-сноубайку.

События развернулись на мототрассе «Люскус» (названа в честь близлежащих одноименных горы и реки). В Кемерово съехались 150 спортсменов из 11 регионов нашей страны, а также из Беларуси, Таджикистана, Киргизии, Молдовы, Армении, Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Китая, Монголии и Южной Осетии. 

Новосибирцы приняли участие в чемпионате России, выступили в категории «35+». По итогам кросса на снегоходах, наши отважные райдеры заняли весь пьедестал. Высшую его ступень занял Андрей Вузов, серебро досталось Алексею Подчасову, бронза – Антону  Черниченко. В соревнованиях по кросс-сноубайку у нас одна медаль – серебряная. Обладателем ее стал Денис Бибко.

Мастерство всех названных спортсменов смогли недавно оценить новосибирские зрители и гости региона: на трассе «Сибирское кольцо» состоялись всероссийские соревнования в аналогичных видах программы, где ребята также завоевали награды.

sport.nso.ru

Подобные состязания  в масштабах страны Новосибирск проводил  третий год подряд. У наших соседей-кемеровчан опыт побогаче, здесь проходят в том числе международные старты (ныне они стали четвертыми по счету и вторыми – в зимних дисциплинах). Но и мы продолжаем расти, а наши гонщики успешно оттачивают мастерство как на домашней трассе, так и на крупных турнирах за ее пределами.

Кросс на снегоходах и кросс-сноубайк – относительно новые дисциплины мотоциклетного спорта. Первая представляет собой гонку по пересеченной местности на трассе мотокроссового типа. Вторая – это гонка на кроссовых либо эндуро-мотоциклах (эндуро – класс техники, предполагающей агрессивный стиль езды по бездорожью). Мотоцикл в данном случае оборудован – вместо колес – лыжей и гусеничным комплектом. Проводится кросс на снежных трассах по правилам аналогичных летних мотоциклетных гонок.

В Новосибирской области обе дисциплины развиваются под эгидой региональной Федерации мотоциклетного спорта во главе с мастером спорта России международного класса Сергеем Карачинцевым. 

Фото: группа «ВКонтакте» «Мотоспорт Кузбасс». 

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