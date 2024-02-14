Новосибирские фехтовальщики завоевали на первенстве России командное серебро

В борьбе за первое место наша сборная уступила москвичам.
С наградами первенства России вернулись домой молодые новосибирские фехтовальщики. На пьедестал неоднократно поднялись наши саблисты – по итогам как личного, так и командного турниров. У нас две индивидуальные бронзы, добыли их Эвелина Попова – в женском зачете и Арсений Шелехов – в мужском.
По итогам командных соревнований и девушки, и юноши стали серебряными призерами первенства.
Первые в борьбе за золото уступили сборной Москвы, которая в этом виде программы не уступает его никому с 2016 года. А с 2017-го москвички традиционно ведут борьбу в финале с командой Новосибирской области.
Как сообщает Федерация фехтования России, главная встреча турнира началась с преимуществом московских саблисток. Первые четыре боя они выиграли с общим счетом 20:9. Затем сибирячка Эвелина Попова, переиграв столичную спортсменку Алину Пастухову – 10:5, сократила разрыв в счете – 19:25. Но догнать, а тем более перегнать соперниц нашей команде не удалось: те вновь нарастили преимущество и одержали победу – 45:34.
Заключительным видом программы соревнований стал командный турнир саблистов. В финальном поединке здесь также встретились Москва и Новосибирск, но конкуренты с еще большим разрывом сумели обойти сибиряков. После первого круга москвичи вели – 15:4, после второго – 30:12, а в итоге оформили победу со счетом 45:26.
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