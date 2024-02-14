Новосибирские фехтовальщики завоевали на первенстве России командное серебро

С наградами первенства России вернулись домой молодые новосибирские фехтовальщики. На пьедестал неоднократно поднялись наши саблисты – по итогам как личного, так и командного турниров. У нас две индивидуальные бронзы, добыли их Эвелина Попова – в женском зачете и Арсений Шелехов – в мужском.

По итогам командных соревнований и девушки, и юноши стали серебряными призерами первенства.

Первые в борьбе за золото уступили сборной Москвы, которая в этом виде программы не уступает его никому с 2016 года. А с 2017-го москвички традиционно ведут борьбу в финале с командой Новосибирской области.