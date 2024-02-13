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Финансирование хоккейной «Сибирь» из областного бюджета увеличили до 1,21 млрд рублей

В прошлом году размер субсидий был на 47% меньше.

Региональные власти увеличили бюджетное финансирование ХК «Сибирь» в текущем году на 47% — до 1,21 млрд рублей. Об этом пишет РБК-Новосибирск, ссылаясь на региональное министерство физкультуры и спорта.

По данным ведомства, представители клуба сообщили о потребности в дополнительном финансировании в связи с выпадением доходов от членов ассоциации «Новосибирский профессиональный хоккейный клуб «Сибирь» и спонсоров в прошлом году.

«Дополнительная потребность была учтена министерством налоговой и финансовой политики Новосибирской области при формировании бюджета на 2024 год и плановый период 2025-26 годов», – прокомментировали в минестерстве.

Также в ведомстве подчеркнули, что увеличение бюджетного финансирования не гарантирует улучшения игры команды, но позволит создать условия для качественной работы тренерского штаба, подготовки спортсменов и работы в течение сезона.

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