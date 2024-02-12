В Новосибирской области прошла масштабная гонка «Лыжня России»

10 февраля Новосибирская область приняла участие в 42-ой открытой Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России». Она проводится в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» при поддержке Правительства Новосибирской области.

Это – самое масштабное в стране зимнее физкультурно-спортивное мероприятие, которое регулярно проходит с 1982 года, собирая в различных регионах России тысячи спортсменов и любителей активного образа жизни. Новосибирская область проводит у себя значимый зимний праздник здоровья и спорта с 2004 года. Изначально наш регион принимал эти старты лишь на одной территории – в областном центре. В 2012 году география события расширилась, и сегодня праздник охватил практически всю область: лыжники выходят на старт в 30 муниципальных районах и трёх городских округах – Новосибирске, Бердске и Искитиме. Поклонники лыжного спорта из наукограда Кольцово принимают участие в городской лыжной гонке в Академгородке.

В областном центре «Лыжня России» проходит на лыжной базе Института ядерной физики СО РАН им. А. Тульского. Все желающие смогли сдать нормативы ВФСК ГТО, а также принять участие в спортивно-развлекательной программе, которая проходила на протяжении всего спортивного праздника.