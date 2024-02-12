В Новосибирской области прошла масштабная гонка «Лыжня России»

Были организованы старты даже для самых юных спортсменов: дети шести-восьми лет вышли на дистанцию 500 метров.
Старт 42-ой открытой массовой гонке «Лыжня России» дал глава региона Андрей Травников дал, также он наградил победителей забега на 2024 метра.
«Дорогие друзья, уважаемые любители лыж, активного отдыха, дружного общения! Снова рад вас видеть на «Лыжне России»! Огромное спасибо за демонстрацию приверженности активному образу жизни и лыжам. Я внимательно наблюдаю за основными местами, где собираются лыжники-любители, это городские, районные лыжни, и вижу, что с каждым годом участников все больше. В выходные мест уже не хватает. Это ставит перед нами, перед представителями власти, спортивными руководителями, новые задачи, но мы понимаем, что это задачи приятные. Лучше создавать новые трассы, чем беспокоиться о том, что они пустуют. В Новосибирске в ближайшие годы появятся ещё 3 новых лыжни, а на лыжной базе имени Алика Тульского в этом году мы приступаем к проектированию, а затем к строительству новых корпусов стадиона, благоустройству самой лыжни. У любителей этого зимнего вида спорта с каждым годом будет все больше и больше возможностей для того, чтобы провести время с удовольствием» - подчеркнул глава региона.
10 февраля Новосибирская область приняла участие в 42-ой открытой Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России». Она проводится в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» при поддержке Правительства Новосибирской области.
Это – самое масштабное в стране зимнее физкультурно-спортивное мероприятие, которое регулярно проходит с 1982 года, собирая в различных регионах России тысячи спортсменов и любителей активного образа жизни. Новосибирская область проводит у себя значимый зимний праздник здоровья и спорта с 2004 года. Изначально наш регион принимал эти старты лишь на одной территории – в областном центре. В 2012 году география события расширилась, и сегодня праздник охватил практически всю область: лыжники выходят на старт в 30 муниципальных районах и трёх городских округах – Новосибирске, Бердске и Искитиме. Поклонники лыжного спорта из наукограда Кольцово принимают участие в городской лыжной гонке в Академгородке.
В областном центре «Лыжня России» проходит на лыжной базе Института ядерной физики СО РАН им. А. Тульского. Все желающие смогли сдать нормативы ВФСК ГТО, а также принять участие в спортивно-развлекательной программе, которая проходила на протяжении всего спортивного праздника.
В этом году лыжная гонка состоялась в традиционном формате – были организованы старты для самых юных спортсменов. Дети 6–8 лет вышли на дистанцию 500 метров. Участники 2006 года рождения и младше в ходе гонки преодолели дистанцию в 5 километров, 2005 года рождения и старше – 10 километров.
Наряду с традиционными дистанциями, была проложена ещё одна – 2024 метра. На трассу вышли руководители Правительства Новосибирской области, мэрии Новосибирска, депутаты всех уровней, руководители государственных, муниципальных учреждений, организаций и предприятий, а также победители, призёры и участники Олимпийских игр, Чемпионатов мира и Европы.
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