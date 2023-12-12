Новосибирцев приглашают поучаствовать во всероссийской гонке «Лыжня России»

Открылась онлайн-запись на, пожалуй, самое масштабное по количеству участников и географическому охвату зимнее спортивное событие – Всероссийскую массовую лыжную гонку «Лыжня России», старт которой состоится 10 февраля. В этом году записаться на участие можно через Госуслуги.

«Лыжня России» проводится в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», задачей которого является увеличение количества людей, занимающихся физической культурой и спортом. В этом году «Лыжня России» посвящена 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

В Новосибирске центральный старт «Лыжни России» пройдет традиционно на лыжной базе А.Тульского, также массовые старты планируются во всех районах Новосибирской области (в зависимости от погодных условий). В рамках пилотного проекта зарегистрироваться на лыжный старт через Госуслуги смогут жители Новосибирска, Куйбышева, Маслянино, Мошково, Сузуна, Татарска, Чанов, Черепаново, Бердска и Новосибирского района.

Уведомление о регистрации будет направлено в течение пяти рабочих дней. Преимуществом данной услуги является то, что для участия в самом событии не требуется предъявление оригинала паспорта и полиса обязательного медицинского страхования. Вместо этого можно использовать мобильное устройство и показать соответствующие документы на портале ЕПГУ.

Организаторами мероприятия выступают Министерство спорта Российской Федерации и Федерация лыжных гонок России при поддержке органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта.