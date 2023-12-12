В следующем году Новосибирская область впервые примет Кубок России по тхэквондо

Новосибирская область — один из наиболее активных регионов в стране по развитию тхэквондо ГТФ (GTF, Global Taekwon-do Federation — Глобальная федерация тхэквондо).
С визитом в Новосибирской области побывал президент Федерации тхэквондо ГТФ России Дамир Халилов. На встрече с министром физической культуры и спорта региона Сергеем Ахаповым была достигнута договорённость о проведении в Новосибирске Кубка России по тхэквондо ГТФ с ожидаемым количеством участников около двух тысяч человек.
«Тхэквондо ГТФ динамично развивается, количество занимающихся увеличивается, поэтому мы заинтересованы в проведении Кубка страны, – отметил Сергей Ахапов. – Новосибирская область имеет большой опыт проведения турниров высокого уровня, у нас построены современные комплексы, которые позволяют принимать соревнования с большим количеством участников. Такие турниры являются лучшей рекламой спорта и увеличивают количество детей, которые выбирают спорт».
Новосибирская область – один из наиболее активных регионов в стране по развитию тхэквондо ГТФ. Этот вид спорта официально зарегистрирован в нашем регионе в 2018 году. За 5 лет федерация объединила около 1000 человек, подготовлено 12 мастеров спорта, 35 кандидатов в мастера спорта, наши спортсмены выигрывают медали на чемпионате и Кубке России, международных соревнованиях.
На встрече были детально проработаны вопросы проведения кубка России по тхэквондо ГТФ. Проведение соревнований запланировано на ноябрь 2024 года. По словам Дамира Халилова, участниками турнира станут около двух тысяч спортсменов. В этом году Кубок России в Самаре собрал 1730 участников из 57 субъектов Российской Федерации. Соревнования занимают четыре турнирных дня. Чтобы пропустить такое количество участников необходимо постелить 8-10 татами. Параллельно проводятся соревнования в адаптивном тхэквондо. Это направление активно развивается и в нашем регионе.
У новосибирской федерации тхэквондо ГТФ есть опыт проведения больших турниров. В воскресенье завершились II Всероссийские соревнования «Кубок ТандЭма». Они собрали около 700 спортсменов из 25 регионов страны от Республики Татарстан до Приморского края. В общекомандном зачёте победу отпраздновала Новосибирская область, на втором месте Красноярский край, на третьем месте Омская область.
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