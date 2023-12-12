В следующем году Новосибирская область впервые примет Кубок России по тхэквондо

С визитом в Новосибирской области побывал президент Федерации тхэквондо ГТФ России Дамир Халилов. На встрече с министром физической культуры и спорта региона Сергеем Ахаповым была достигнута договорённость о проведении в Новосибирске Кубка России по тхэквондо ГТФ с ожидаемым количеством участников около двух тысяч человек.

«Тхэквондо ГТФ динамично развивается, количество занимающихся увеличивается, поэтому мы заинтересованы в проведении Кубка страны, – отметил Сергей Ахапов. – Новосибирская область имеет большой опыт проведения турниров высокого уровня, у нас построены современные комплексы, которые позволяют принимать соревнования с большим количеством участников. Такие турниры являются лучшей рекламой спорта и увеличивают количество детей, которые выбирают спорт».