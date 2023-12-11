Новосибирские бойцы ММА взяли шесть медалей на всероссийских соревнованиях имени Александра Невского

На турнирах были представлены 23 региона России от Московской области до Камчатского края.
В РЦВ «Локомотив-Арена» завершились Всероссийские соревнования «Кубок имени святого князя Александра Невского» по смешанному боевому единоборству. В девяти весовых категориях новосибирцы выступали в четырёх финалах, завоевав 1 золотую, 3 серебряные и 2 бронзовые медали.
115 бойцов вышли в октагон «Локомотив-Арены» в рамках Всероссийских соревнований «Кубок имени святого князя Александра Невского» по смешанному боевому единоборству. Для турниров по ММА это солидное представительство.
– В девятый раз наш регион гостеприимно встречает участников соревнований на Кубок святого князя Александра Невского. Такие турниры это показатель силы и характера. Мы должны быть одной командой, чтобы побеждать и на спортивных площадках, и в жизни. Важно, что наши соревнования имеют статус мастерских – финалисты выполнят норматив мастеров спорта России, – подчеркнул министр физической культуры и спорта Сергей Ахапов.
Четыре новосибирских бойца вышли в финалы турнира. В условиях высокой конкуренции эксперты высоко оценили этот результат. В финале в лёгком весе до 52,2 кг выступал чемпион Европы, многократный призёр чемпионатов мира, шестикратный чемпион России по тайскому боксу Овсеп Асланян. На этом турнире он дебютировал в ММА, выиграл полуфинальный бой нокаутом в первом раунде. В финале его оппонент Магамед Асланов из ХМАО-Югра тактически грамотно построил бой. Он шёл в захват, переводил Асланяна в партер, где имел преимущество. В итоге судьи назвали победителем Асланова. После боя Овсеп Асланян оценил свой дебют в ММА, как успешный. Он увидел свои недочёты в борьбе и пообещал, что ещё добьётся успехов в октагоне.
Из всех новосибирских финалистов выиграл самый молодой. 19-летний Гор Аветисян стал победителем в весовой категории до 65,8 кг. В финале он взял верх над мастером спорта из Тюменской области Джабрайылом Искандеровым.
В общей сложности новосибирские спортсмены завоевали шесть медалей.
1 место – Аветисян Гор (в/к до 65,8 кг)
2 место – Асланян Овсеп (в\к до 52,2 кг)
2 место – Архипов Иван (в/к до 77,1 кг)
2 место – Мужикбаев Ромазан (в/к до 120,2 кг)
3 место – Шкляр Владислав (в/к до 70,3 кг)
3 место – Тормозов Леонид (в/к до 77,1 кг)
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