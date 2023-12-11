Новосибирские бойцы ММА взяли шесть медалей на всероссийских соревнованиях имени Александра Невского

В РЦВ «Локомотив-Арена» завершились Всероссийские соревнования «Кубок имени святого князя Александра Невского» по смешанному боевому единоборству. В девяти весовых категориях новосибирцы выступали в четырёх финалах, завоевав 1 золотую, 3 серебряные и 2 бронзовые медали.

115 бойцов вышли в октагон «Локомотив-Арены» в рамках Всероссийских соревнований «Кубок имени святого князя Александра Невского» по смешанному боевому единоборству. Для турниров по ММА это солидное представительство.

– В девятый раз наш регион гостеприимно встречает участников соревнований на Кубок святого князя Александра Невского. Такие турниры это показатель силы и характера. Мы должны быть одной командой, чтобы побеждать и на спортивных площадках, и в жизни. Важно, что наши соревнования имеют статус мастерских – финалисты выполнят норматив мастеров спорта России, – подчеркнул министр физической культуры и спорта Сергей Ахапов.