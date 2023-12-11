Как новосибирцы могут получить налоговый вычет за занятия спортом?

Благодаря налоговому вычету можно возвращать до 15 600 руб. в год за спортивные услуги. При этом организация должна состоять в специальном реестре, утвержденном Министерством спорта РФ.

В перечень 2024 года вошли 4088 физкультурно-спортивных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта в качестве основного вида деятельности.

Вычет за спорт могут оформить налоговые резиденты РФ, которые уплачивают НДФЛ. Вернуть можно до 13% от стоимости физкультурно-оздоровительных услуг.

Вернуть деньги можно за абонементы в фитнес, бассейн, спортивные секции для детей. При этом спортивная организация или ИП должны входить в перечень, утверждённый Минспорта России на тот год, в котором возникли расходы. Такой перечень утверждается ежегодно до 1 декабря на следующий год.

Напомним, что с 2022 года граждане могут получать социальный налоговый вычет за физкультурно-оздоровительные услуги. Для его получения требуется, чтобы организации, предоставляющие такие услуги, были включены в специальный Перечень организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих физкультурно-оздоровительные услуги. Данный перечень формирует и ведет Министерство спорта Российской Федерации. Условия для включения – физическая культура и спорт должны быть основным видом деятельности, в штате должны работать сотрудники, имеющие профильное образование не ниже среднего профессионального, а организации не должны находиться в реестре недобросовестных поставщиков товаров и услуг.

Ознакомиться с перечнем физкультурно-спортивных организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта в качестве основного вида деятельности на 2024 год в Новосибирской области можно по ссылке.