Хоккейная «Сибирь» прекратила сотрудничество с главным тренером Дэвидом Немировски

Хоккейный клуб «Сибирь» решил завершшить сотрудничество с главным тренером 47-летним Дэвидом Немировски. Причина – «неудовлетворительные результаты команды в текущем сезоне». Как объявила пресс-служба новосибирского клуба в среду, исполняющим обязанности назначен Сергей Кривокрасов, пишут «Вести Новосибирск».

Вместе с Дэвидом Немировски уходят его ассистент Евгений Королев, видеотренер-аналитик Макс Маркович и тренер по физической подготовке Дэвид Гутшон.

Ситуацию с увольнением Немировски прокомментировал генеральный директор Кирилл Фастовский «Нас категорически не устраивает нынешний спортивный результат «Сибири». Необходимо принимать оперативные меры для выхода команды из кризиса, пока еще есть возможность поправить ситуацию. Уже идет вторая половина чемпионата и каждый матч на счету».

Фото: vk.com/hcsibir1962