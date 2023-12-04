В Новосибирской области этой зимой будут работать восемь горнолыжных комплексов

В зимнее время в Новосибирской области будут действовать восемь горнолыжных комплексов, расположенных в столице региона и районах области. В том числе возобновит работу самый популярный горнолыжный комплекс региона «Юрманка».

Об этом сообщила в ходе пресс-конференции заместитель министра экономического развития Новосибирской области Анна Павлова. В черте города Новосибирска доступны горнолыжный комплекс «Ключи», спортивно-оздоровительный комплекс «Альбатрос», сноуборд-парк «Горский», горнолыжный клуб «Корел-Иня». В Тогучинском районе принимают туристов горнолыжные комплексы «Горный» и «Пихтовый гребень». В Кольцово горнолыжный комплекс размещен на территории парка отдыха «Кольцово».



В сезоне 2023/2024 после двухлетнего перерыва возобновляет работу горнолыжный комплекс «Юрманка» в Маслянино – один из самых востребованных комплексов в регионе, на территории которого расположена одна из трех самых высоких вершин Новосибирской области высотой 388,3 метра.



Альтернативой горнолыжному спорту в Новосибирске выступают сноукайтинг и виндсерфинг. «Огромная акватория Обского моря зимой превращается в площадку для занятия сноукайтингом и виндсерфингом.

По словам замминистра, к наиболее востребованным зимним экскурсионным направлениям у туристов относятся посещение Бердских скал и Форта Хаски в Искитимском районе, путешествие к Карпысакскому водопаду в Тогучинском районе, катание на снегоходах и другие.