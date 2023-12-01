Лучшей в стране признана новосибирская спортшкола олимпийского резерва по фехтованию

«Отрадно, что в год 100-летия российского и новосибирского спорта наша школа олимпийского резерва по фехтованию стала победителем», – прокомментировал министр физической культуры и спорта региона Сергей Ахапов.
Спортивная школа олимпийского резерва по фехтованию стала победителем Национальной спортивной премии в номинации «Надежда России: лучшая спортивная школа». Награждение и торжественный концерт состоялись 30 ноября в Кремлевском дворце.
Участниками и гостями церемонии стали ведущие спортсмены страны, легенды отечественного спорта, руководители общероссийских спортивных федераций, известные деятели искусства. Свое поздравление лауреатам направил президент России.
«Национальная спортивная премия – это не просто спортивный праздник, это признание огромного труда спортсменов, тренеров и многочисленных специалистов, работающих в сфере спорта. Присутствие среди номинантов – представителей разных регионов страны говорит о том, что спорт успешно развивается на всей территории Российской Федерации. Отрадно, что в год 100-летия российского и новосибирского спорта наша школа олимпийского резерва по фехтованию стала победителем», – отметил министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов.
Школа сегодня остается кузницей чемпионов. В единой связке здесь трудятся наши прославленные ветераны и молодые тренеры, укрепляя и преумножая лучшие традиции, воспитывая резерв, закладывая прочную основу будущих побед. Школа была основана в 1959 году, за 50 лет её спортсмены приняли участие в 12 Олимпийских играх и завоевали 9 золотых, 1 серебряную и 2 бронзовые награды. За время существования школа подготовила семь заслуженных мастеров спорта, 13 мастеров спорта международного класса, 170 мастеров спорта России и СССР. Среди известных выпускников – заслуженные мастера спорта Станислав Поздняков и Григорий Кириенко. В сезоне 2022-2023 спортсмены завоевали 75 золотых медалей, 58 серебряных и 97 бронзовых медалей.
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