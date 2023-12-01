Лучшей в стране признана новосибирская спортшкола олимпийского резерва по фехтованию

Спортивная школа олимпийского резерва по фехтованию стала победителем Национальной спортивной премии в номинации «Надежда России: лучшая спортивная школа». Награждение и торжественный концерт состоялись 30 ноября в Кремлевском дворце.

Участниками и гостями церемонии стали ведущие спортсмены страны, легенды отечественного спорта, руководители общероссийских спортивных федераций, известные деятели искусства. Свое поздравление лауреатам направил президент России.

«Национальная спортивная премия – это не просто спортивный праздник, это признание огромного труда спортсменов, тренеров и многочисленных специалистов, работающих в сфере спорта. Присутствие среди номинантов – представителей разных регионов страны говорит о том, что спорт успешно развивается на всей территории Российской Федерации. Отрадно, что в год 100-летия российского и новосибирского спорта наша школа олимпийского резерва по фехтованию стала победителем», – отметил министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов.