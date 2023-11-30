В Новосибирской области построили футбольное поле с легкоатлетическим манежем

Министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков отметил, что создание футбольного поля в Бердске осуществлялось в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография». «Строительство спортивного комплекса в Бердске стартовало в 2020 году. Первым этапом было построено футбольное поле с искусственным покрытием, легкоатлетическими дорожками и спортивными секторами – для прыжков в длину и высоту, для тройного прыжка, площадками для сдачи ГТО. Вторым этапом возведено двухэтажное здание с трибунами на полторы тысячи мест, легкоатлетическим манежем, тренажерным залом, залом аэробики и велобазой. Сегодня объект введен в эксплуатацию, и совсем скоро откроет двери для любителей спорта», – сказал Алексей Колмаков.