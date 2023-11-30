В Новосибирской области построили футбольное поле с легкоатлетическим манежем

Кроме того, в новом спортивном пространстве Бердска оборудовали площадки для сдачи ГТО, тренажерный зал, велобазу и другие локации.
Министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков отметил, что создание футбольного поля в Бердске осуществлялось в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография». «Строительство спортивного комплекса в Бердске стартовало в 2020 году. Первым этапом было построено футбольное поле с искусственным покрытием, легкоатлетическими дорожками и спортивными секторами – для прыжков в длину и высоту, для тройного прыжка, площадками для сдачи ГТО. Вторым этапом возведено двухэтажное здание с трибунами на полторы тысячи мест, легкоатлетическим манежем, тренажерным залом, залом аэробики и велобазой. Сегодня объект введен в эксплуатацию, и совсем скоро откроет двери для любителей спорта», – сказал Алексей Колмаков.
Помимо футбольного центра в Бердске, в эксплуатацию в 2023 году введен спортивный комплекс с универсальным игровым залом в р.п. Сузун, который также построен по нацпроекту «Демография». В новом спорткомплексе площадью более 1900 кв. м будут проводиться тренировки по мини-футболу, баскетболу, волейболу, тяжелой атлетике, гандболу, боксу и настольному теннису. В спортивном комплексе оборудован тренажерный зал для занятия фитнесом, подготовлены специальные помещения – раздевалки, тренерские, инвентарные, кабинет врача, помещения для маломобильных групп населения.
Комментарии (0)