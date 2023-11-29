Новосибирские спортсмены завоевали четырнадцать медалей Чемпионата России по плаванию

Спортсмены Новосибирской области укрепили свои позиции на Чемпионате России по плаванию на короткой воде. Соревнования проходили в Петербурге, в центре водных видов спорта «Невская волна». Участие приняли более 500 пловцов.

В течение шести дней спортсмены разыграли 48 комплектов наград. За медали национального чемпионата боролись более 30 новосибирцев, среди которых сильнейшие пловцы Новосибирской области Арина Суркова, Даниил Марков, Дарья Трофимова, Виталина Симонова, Виктория Старостина, Анастасия Дуплинская, Анита Грищенко, Арсений Десятов, Александр Боровцов, Александр Трайт, Даниил Марков и другие.

Новосибирская область уверенно составляет конкуренцию пловцам из Москвы и Петербурга.

— Наши спортсмены стабильно входят в тройку лидеров по итогам национальных чемпионатов, - отмечает Директор ГАУ ДО НСО "Спортивная школа олимпийского резерва водных видов спорта" Сергей Герасимов. - Считаю, что комнада выступила очень достойно и спортсмены показали свои лучшие результаты.