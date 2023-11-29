Новосибирские спортсмены завоевали четырнадцать медалей Чемпионата России по плаванию

Кроме того, на соревнованиях наши пловцы установили два рекорда страны.
Спортсмены Новосибирской области укрепили свои позиции на Чемпионате России по плаванию на короткой воде. Соревнования проходили в Петербурге, в центре водных видов спорта «Невская волна». Участие приняли более 500 пловцов.
В течение шести дней спортсмены разыграли 48 комплектов наград. За медали национального чемпионата боролись более 30 новосибирцев, среди которых сильнейшие пловцы Новосибирской области Арина Суркова, Даниил Марков, Дарья Трофимова, Виталина Симонова, Виктория Старостина, Анастасия Дуплинская, Анита Грищенко, Арсений Десятов, Александр Боровцов, Александр Трайт, Даниил Марков и другие.
Новосибирская область уверенно составляет конкуренцию пловцам из Москвы и Петербурга.
— Наши спортсмены стабильно входят в тройку лидеров по итогам национальных чемпионатов, - отмечает Директор ГАУ ДО НСО "Спортивная школа олимпийского резерва водных видов спорта" Сергей Герасимов. - Считаю, что комнада выступила очень достойно и спортсмены показали свои лучшие результаты.
Арина Суркова продолжает завоевывать золотые медали. На этот раз они стала победительницей в заплыве на 50 м вольным стилем с результатом 23.75, второй финишировала Мария Каменева с результатом 23.82, и замкнула тройку призёров еще одна новосибирская спортсменка Дарья Трофимова с результатом 24.35.
Невероятную скорость продемонстрировала Арина Суркова в полуфинале на своей коронной дистанции – 50 м баттерфляем. Арина обновила свой же рекорд России, сдвинув национальное достижение на 0,26 секунды (24,58 против 24,84). Отметим, что до рекорда мира наша спортсменка не доплыла всего 0,2 секунды. Еще один рекорд Арина поставила на дистанции –100 м баттерфляем, проплыв с результатом 55,63 и обновив свой же рекорд, установленный ровно год назад в Казани. Серебряную медаль завоевала Дарья Клепикова (57.28), бронзовая медаль досталась Светлане Чимровой (57.63)
На сайте всероссийской федерации плавания Арина Суркова прокомментировала рекорд России.
— В поворот не попала, поэтому немного не ожидала, что будут такие секунды. Когда обернулась, увидела результат и удивилась. Очень рада, что удалось побить свой же рекорд, - отметила она.
Отличный результат показала Анастасия Дуплинская. Наша спортсменка завоевала золото на дистанции 200 м на спине, показав результат 2,07,19 секунды. В прошлом году Анастасия Дуплинская была серебряным призером на этой же дистанции, было много и бронзовых наград.
Серебро на личной стометровке вольным стилем у Дарьи Трофимовой (52,47 секунды). Бронзовые медали чемпионата в копилку Новосибирской области принесли Анастасия Дуплинская на дистанции 100 м на спине и Виталина Симонова в финальном заплыве на дистанции 200 м брассом.
У мужчин лучший результат в личном выступлении показал Даниил Марков. Они стал серебряным призером на дистанции 50 метров вольным стилем.
Хорошие результаты показали спортсмены в эстафетах: золото у женщин в комбинированной эстафете 4 x 50 метров (состав: Суркова Арина, Симонова Виталина, Грищенко Анита, Трофимова Дарья), два серебра в комбинированной эстафете 4x100 метров (состав: Дуплинская Анастасия, Симонова Виталина, Суркова Арина, Теплоухова Полина) и вольным стилем (состав: Суркова Арина, Грищенко Анита, Старостина Виктория, Трофимова Дарья).
У мужчин серебро в эстафете 4x100м вольным стилем (состав: Марков Даниил, Боровцов Александр, Антипов Михаил, Десятов Арсений). Смешанная эстафета 4x50 м вольным стилем принесла новосибирской команде золото, в составе: Марков Даниил, Боровцов Александр, Суркова Арина,Трофимова Дарья.
Фото: Алексея Савченко, Всероссийская федерация плавания
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