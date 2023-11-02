Новосибирские спортсмены взяли золото на первенстве мира по универсальному бою

Новосибирская область принимает чемпионат и первенство мира по универсальному бою. Участие в турнире принимает 36 стран и 41 регион Российской Федерации. В первый день соревнований новосибирцы в составе сборной уже выиграли золотую и серебряную медали.

Это первое мероприятие мирового уровня, которое прошло на данном спортивном объекте. Об этом в ходе торжественной церемонии открытия соревнований сказал заместитель губернатора Новосибирской области Максим Кудрявцев. По поручению главы региона Андрея Травникова он приветствовал участников соревнований.

«Мы уже провели несколько международных спортивных мероприятий в этом году, и уверен, что эти соревнования впишутся в историю региона. Для «Сибирь-Арены» – это первое событие, которое подчеркивает многофункциональность объекта. Универсальный бой является интересным и динамичным видом спорта. А участие в турнире такого количество стран – очередное подтверждение тому, что у спорта нет границ», – отметил Максим Кудрявцев.

В рамках соревнований проходят состязания как между юниорами от 12 лет, так и между взрослыми спортсменами старше 18 лет. Спортсмены проходят полосу препятствий, а затем выявляют сильнейших в спарринге. Полоса препятствий насчитывает от семи до десяти этапов в зависимости от возраста.