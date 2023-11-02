Новосибирские спортсмены взяли золото на первенстве мира по универсальному бою

Это первое мероприятие мирового уровня, которое проходит в площадке многофункциональной «Сибирь-Арены».
Новосибирская область принимает чемпионат и первенство мира по универсальному бою. Участие в турнире принимает 36 стран и 41 регион Российской Федерации. В первый день соревнований новосибирцы в составе сборной уже выиграли золотую и серебряную медали.
Это первое мероприятие мирового уровня, которое прошло на данном спортивном объекте. Об этом в ходе торжественной церемонии открытия соревнований сказал заместитель губернатора Новосибирской области Максим Кудрявцев. По поручению главы региона Андрея Травникова он приветствовал участников соревнований.
«Мы уже провели несколько международных спортивных мероприятий в этом году, и уверен, что эти соревнования впишутся в историю региона. Для «Сибирь-Арены» – это первое событие, которое подчеркивает многофункциональность объекта. Универсальный бой является интересным и динамичным видом спорта. А участие в турнире такого количество стран – очередное подтверждение тому, что у спорта нет границ», – отметил Максим Кудрявцев.
В рамках соревнований проходят состязания как между юниорами от 12 лет, так и между взрослыми спортсменами старше 18 лет. Спортсмены проходят полосу препятствий, а затем выявляют сильнейших в спарринге. Полоса препятствий насчитывает от семи до десяти этапов в зависимости от возраста.
«Вид спорта зародился в начале 90-х годов. Сейчас уже во многих регионах набирает популярность, в том числе и в Новосибирской области. Это отечественный вид спорта и сборная нашей страны находится на лидирующих позициях», – подчеркнул первый вице-президент общероссийской общественной организации «Спортивная федерация «Универсальный бой», тренер сборной России Алексей Лобанов.
В составе сборной выступают и новосибирские спортсмены. В первый день соревнований они уже выиграли золотую и серебряную медали – Иван Родиков выиграл золото (возрастная категория 14-15 лет), а Виталий Попов взял серебро среди юниоров (спортивная дисциплина «лайт»). Обладатель золотой медали Иван Родиков – один из лидеров сборной региона и страны, стал трехкратным победителем первенства мира.
Официальное сообщение пресс-службы сайта правительства Новосибирской области nso.ru
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