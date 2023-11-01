В Новосибирске открылся клуб для занятий тайским боксом, ММА и другими единоборствами

Кроме того, здесь будут проходить занятия по функциональному тренингу и ОФП для детей.
Бойцовский клуб «Сибирь» построен за счет частного партнера. Со слов учредителей клуб станет современной площадкой для спортсменов и любителей спорта с профессиональным видением и точным подходом к делу.
Основной целью создания бойцовского клуба «Сибирь» является создание благоприятной атмосферы и условий занимающимся для достижения высоких результатов на соревнованиях как в России, так и на мировой арене.
— Поздравляю с открытием нового комфортного зала. У нас в регионе активно и ярко развиваются различные виды единоборств. И такой функциональный современный зал будет способствовать повышению мастерства юных спортсменов. Отрадно, что проект реализован в рамках частных инвестиция, правительство региона большое внимание уделяет инициативам частных инвесторов, - отметил Сергей Ахапов.
В праздничном открытии нового зала приняли участие заслуженный мастер спорта по боксу, бронзовый призер Олимпийских игр Михаил Алоян, заслуженный мастер спорта по тайскому боксу, чемпион мира Игорь Петров, депутат законодательного собрания Новосибирской области Павел Кива и другие почетные гости.
В данном спортивном клубе будут проводиться занятия по боксу, тайскому боксу, смешанному боевому единоборству (ММА), кикбоксингу (в дисциплине К-1), а также по функциональному тренингу и ОФП для детей. В клубе имеется тренажерный зал, который могут посещать занимающиеся единоборствами и обычные посетители, при условии работы с персональным тренером.
Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства физической культуры и спорта Новосибирской области sport.nso.ru
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