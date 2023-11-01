В Новосибирске открылся клуб для занятий тайским боксом, ММА и другими единоборствами

Бойцовский клуб «Сибирь» построен за счет частного партнера. Со слов учредителей клуб станет современной площадкой для спортсменов и любителей спорта с профессиональным видением и точным подходом к делу.

Основной целью создания бойцовского клуба «Сибирь» является создание благоприятной атмосферы и условий занимающимся для достижения высоких результатов на соревнованиях как в России, так и на мировой арене.