В Новосибирской области пройдут чемпионат и первенство мира по универсальному бою

В Новосибирской области с 1 по 4 ноября на площадке «Сибирь-Арены» пройдут международный чемпионат и первенство мира по универсальному бою, сообщает пресс-служба сайта правительства Новосибирской области nso.ru. Для участия в соревнованиях заявились тридцать шесть стран.

Основные вопросы подготовки к международным соревнованиям обсудили 30 октября в Правительстве региона. Заместитель губернатора Максим Кудрявцев провел заседание рабочей группы. «Нас ждет большой турнир, который достойно войдет в календарь международных мероприятий на территории региона. Универсальный бой является динамичным и ярким видом спорта, набирающим популярность, – отметил он.

Универсальный бой – достаточно молодой вид спорта, который включает в себя целый ряд дисциплин: преодоление полосы препятствий, спарринги на ринге. В дни проведения соревнований на «Сибирь-Арене» будет установлена полоса препятствий от семи до десяти этапов и три ринга.

«В регионе действует спортивная федерация универсального боя, которая занимается развитием и популяризацией этого вида спорта. Наши юные спортсмены уже были победителями и призерами первенства России, а также выступали на соревнованиях различного уровня. Новосибирск будет впервые принимать турнир мирового уровня по этому виду спорта», – подчеркнул министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов.

Мероприятие проходит при поддержке правительства Новосибирской области, Агентства инвестиционного развития и компании-партнера. В рамках первенства в Новосибирске пройдут состязания как между юниорами от 12 лет, так и между взрослыми спортсменами старше 18 лет.

«Соревнования такого масштаба с большим количеством международных участников для любого региона – отличная возможность для продвижения и дополнительный плюс для повышения узнаваемости и инвестиционной привлекательности области», – рассказал генеральный директор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Александр Зырянов.

Официальное сообщение пресс-службы сайта правительства Новосибирской области nso.ru



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