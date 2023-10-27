После капитального ремонта на конном манеже спортшколы олимпийского резерва возобновились тренировки

На площади 1200 кв.м в этом году была полностью заменена кровля манежа, укреплены конструкции и стены здания, заменены стеклопакеты, обследован и укреплён фундамент, выполнена наружная отделка стен, проведено благоустройство прилегающей территории, подъездных путей и парковки, смонтирована новая система вентиляции, заменено освещение и другие инженерные системы, выполнен ремонт внутренних помещений. В планах на следующий год – построить легковозводимый манеж.

- Министерство совместно со школой и руководством ипподрома тесно работает, благодаря этой работе преобразился сегодня манеж. Для наших спортсменов созданы хорошие условия, которые позволят зимой проводить полноценный тренировочный процесс в теплом помещении. Количество занимающихся растет, как и поголовье лошадей. Мы сегодня на третьем месте по этому показателю в стране, - комментирует министр физической культуры и спорта Сергей Ахапов.

Сегодня в школе занимается 240 спортсменов, поголовье лошадей составляет 110 голов. Сейчас школа работает на улучшение результатов спортсменов.