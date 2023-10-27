После капитального ремонта на конном манеже спортшколы олимпийского резерва возобновились тренировки

Манеж в новосибирской конно-спортивной школе был построен в 1968 году и давно требовал масштабного ремонта.
В Новосибирской области закончился ремонт конного манежа спортивной школы олимпийского резерва имени Брайчева. С тренировочным процессом спортсменов ознакомился министр физической культуры и спорта региона Сергей Ахапов.
Первая тренировка прошла в обновленном конном манеже спортивной школы олимпийского резерва имени И.П. Брайчева. С тренировочным процессом спортсменов ознакомился министр физической культуры и спорта Сергей Ахапов.
Конный манеж в новосибирской конно-спортивной школе был построен в 1968 году и давно требовал капитального ремонта. Проблема заключалась в том, что здание находится в федеральной собственности, а спортивная школа олимпийского резерва по конному спорту имени И.П. Брайчева является арендатором. Министерство физической культуры и спорта выступило инициатором ремонта. После межведомственных переговоров собственником были проделаны работы от фасада до кровли.
На площади 1200 кв.м в этом году была полностью заменена кровля манежа, укреплены конструкции и стены здания, заменены стеклопакеты, обследован и укреплён фундамент, выполнена наружная отделка стен, проведено благоустройство прилегающей территории, подъездных путей и парковки, смонтирована новая система вентиляции, заменено освещение и другие инженерные системы, выполнен ремонт внутренних помещений. В планах на следующий год – построить легковозводимый манеж.
- Министерство совместно со школой и руководством ипподрома тесно работает, благодаря этой работе преобразился сегодня манеж. Для наших спортсменов созданы хорошие условия, которые позволят зимой проводить полноценный тренировочный процесс в теплом помещении. Количество занимающихся растет, как и поголовье лошадей. Мы сегодня на третьем месте по этому показателю в стране, - комментирует министр физической культуры и спорта Сергей Ахапов.
Сегодня в школе занимается 240 спортсменов, поголовье лошадей составляет 110 голов. Сейчас школа работает на улучшение результатов спортсменов.
— Школа имеет богатые уникальные традиции, мы стараемся их не просто сохранить, а приумножить. Идет системная работа с кадровым составом, пополняется поголовье, в этом году мы закупили десять молодых лошадей, улучшаем условия для спортсменов, чтобы как можно чаще видеть их на пьедестале. Два спортсмена у нас в сборной России. В этом году впервые мы начали работать со спортсменами адаптивного спорта, - рассказывает директор спортивной школы Константин Катунин.
Новые условия оценили как спортсмены, так и тренеры.
- Мы можем теперь в более полную силу тренироваться в манеже и проводить хорошую подготовку к сезону, - говорит тренер Анатолий Кирдин.
Благодаря слаженной работе и обновлению материально-технической базы Новосибирская область в 2024 году примет первенство России по конному троеборью. Соревнования такого уровня по конному спорту впервые пройдут в Сибири, обычно они проходят в центральной части страны.
- Для нас это очень ответственно. Но я уверен, что это будет большой праздник для жителей региона, которые смогут насладиться конным спортом, а для спортсменов станет возможностью, проявить себя. Плюс, благодаря географическому расположению, на соревнования смогут приехать регионы, которым было далеко добираться в центральную часть, - отмечает Сергей Ахапов.
Фото: sport.nso.ru
Комментарии (0)