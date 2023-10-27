Юные спортсмены из Новосибирской области одержали победу на Всероссийском фестивале ГТО

Победителей финального этапа фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся общеобразовательных организаций, а также их тренеров 27 октября поздравили в правительстве Новосибирской области.

«Ребята совместно с тренерами, наставниками и родителями прошли огромный путь подготовки и в упорной борьбе одержали блистательную победу. В финале фестиваля вы состязалась со школьниками из 64 регионов Российской Федерации. В 2019 году Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» вошел в Федеральный проект «Спорт – норма жизни!» национального проекта «Демография». Правительство Новосибирской области активно реализует проект, а также оказывает всестороннюю поддержку талантливым школьникам региона, в том числе создавая условия для их участия во всероссийских мероприятиях», – подчеркнул Сергей Нелюбов.