Юные спортсмены из Новосибирской области одержали победу на Всероссийском фестивале ГТО

Финал VIII Всероссийского фестиваля ГТО проходил в международном детском центре «Артек».
Победителей финального этапа фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся общеобразовательных организаций, а также их тренеров 27 октября поздравили в правительстве Новосибирской области.
«Ребята совместно с тренерами, наставниками и родителями прошли огромный путь подготовки и в упорной борьбе одержали блистательную победу. В финале фестиваля вы состязалась со школьниками из 64 регионов Российской Федерации. В 2019 году Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» вошел в Федеральный проект «Спорт – норма жизни!» национального проекта «Демография». Правительство Новосибирской области активно реализует проект, а также оказывает всестороннюю поддержку талантливым школьникам региона, в том числе создавая условия для их участия во всероссийских мероприятиях», – подчеркнул Сергей Нелюбов.
Замгубернатора вручил победителям благодарственные письма губернатора. В ходе мероприятия отмечалось, что фестиваль ГТО помогает сформировать детский актив в области физической культуры и массового спорта и включает лично-командные соревнования – испытания комплекса ГТО и Эстафеты ГТО. В зачет входят такие виды испытаний, как челночный бег 3х10, кросс (бег по пересеченной местности) на 3 км, поднимание туловища из положения лежа на спине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа (девушки), подтягивание из виса на высокой перекладине (юноши), плавание на 50 м, стрельба из положения сидя с опорой локтей о стол, дистанция 10 м, из «электронного оружия», наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, прыжок в длину с места толчком двумя ногами.
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) – полноценная программная и нормативная основа физического воспитания граждан, нацеленная на развитие массового спорта и оздоровление нации. Комплекс ГТО предусматривает выполнение участниками от 6 до 70 лет и старше установленных нормативных требований по трем уровням трудности, соответствующим золотому, серебряному и бронзовому знакам отличия комплекса.
Комментарии (0)