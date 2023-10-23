В год столетия отечественного волейбола на площадке новосибирской «Локомотив-Арены» заработал спортивный музей

Он посвящен истории волейбольной команды «Локомотив» и в целом становлению этого вида спорта в стране и регионе.
В день открытия вместе с новосибирцами с первыми экспонатами ознакомились губернатор Андрей Травников и начальник Западно-Сибирской железной дороги Александр Грицай.
В Музее истории «Локомотива» на информационных стендах отражена история становления команды, начиная с «Севера». Особое внимание уделено главным победам и триумфам «Локомотива», представлены кубки и трофеи коллектива.
«Замечательный музей. И для него выбрано отличное место: каждый болельщик, который приходит на игру, может пройти по пути «Локомотива»: узнать историю нашей команды, увидеть много интересных экспонатов.
Музей будет пополняться, это только начало выставки, возможно впереди еще много открытий и новых интересных фактов. И в такой знаковый год, год столетия российского волейбола, ещё раз рассказать историю российского спорта очень важно и точно не будет лишним», — подчеркнул Андрей Травников.
Волейбол — базовый вид спорта на территории нашего региона. Сегодня воспитанники спортивных школ Новосибирской области являются одними из сильнейших волейболистов страны, из года в год стабильно готовится большое количество спортсменов самого высокого класса. Представительство воспитанников в основных и резервных сборных командах страны за последние десять лет выросло с шести до 13 человек. Более 15 спортсменов являются призёрами первенств и чемпионатов мира. Всего волейболом в Новосибирской области занимается около 22,5 тысяч человек.
Фото: nso.ru
Официальное сообщение пресс-службы сайта правительства Новосибирской области nso.ru
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