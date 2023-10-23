В год столетия отечественного волейбола на площадке новосибирской «Локомотив-Арены» заработал спортивный музей

В день открытия вместе с новосибирцами с первыми экспонатами ознакомились губернатор Андрей Травников и начальник Западно-Сибирской железной дороги Александр Грицай.



В Музее истории «Локомотива» на информационных стендах отражена история становления команды, начиная с «Севера». Особое внимание уделено главным победам и триумфам «Локомотива», представлены кубки и трофеи коллектива.



«Замечательный музей. И для него выбрано отличное место: каждый болельщик, который приходит на игру, может пройти по пути «Локомотива»: узнать историю нашей команды, увидеть много интересных экспонатов.

Музей будет пополняться, это только начало выставки, возможно впереди еще много открытий и новых интересных фактов. И в такой знаковый год, год столетия российского волейбола, ещё раз рассказать историю российского спорта очень важно и точно не будет лишним», — подчеркнул Андрей Травников.