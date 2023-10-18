За 2023 год в Новосибирской области построят 32 площадки ГТО

32 площадки ГТО будут построены в регионе в 2023 году. В рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» нацпроекта «Демография» завершены четыре большие площадки, ещё 28 предусмотрены в региональной государственной программе.

18 октября состоялось открытие большой площадки ГТО в Колывани. На площадке был проведён фестиваль ГТО среди школьников Колыванского района, в котором приняли участие около 100 учащихся.

– Площадка была востребована и перед открытием. Как только мы завершили строительство, на неё каждый день приходят жители Колывани, занимаются, – рассказывает директор клуба развития физической культуры и спорта Колыванского района Роман Быков. – Площадка удобно вписывается в структуру стадиона, здесь будут заниматься и школьники и воспитанники нашей ДЮСШ и обычные любители физкультуры.