За 2023 год в Новосибирской области построят 32 площадки ГТО

Часть из них уже сдана в эксплуатацию, на других завершается монтаж оборудования.
32 площадки ГТО будут построены в регионе в 2023 году. В рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» нацпроекта «Демография» завершены четыре большие площадки, ещё 28 предусмотрены в региональной государственной программе.
18 октября состоялось открытие большой площадки ГТО в Колывани. На площадке был проведён фестиваль ГТО среди школьников Колыванского района, в котором приняли участие около 100 учащихся.
– Площадка была востребована и перед открытием. Как только мы завершили строительство, на неё каждый день приходят жители Колывани, занимаются, – рассказывает директор клуба развития физической культуры и спорта Колыванского района Роман Быков. – Площадка удобно вписывается в структуру стадиона, здесь будут заниматься и школьники и воспитанники нашей ДЮСШ и обычные любители физкультуры.
Аналогичные площадки построены в Венгеровском, Чистоозёрном, Убинском районе. В селе Убинское спортивная площадка также органично дополнила спортивный кластер районного центра. На стадионе в этом году отремонтированы легкоатлетические дорожки, постелено искусственное покрытие на поле для мини-футбола. Рядом находится спортивный зал. Тренироваться на площадке смогут школьники, юные борцы, волейболисты, легкоатлеты, занимающиеся в секциях ДЮСШ, а также все желающие.
Четыре большие площадки, построенные в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография», имеют размер 320 квадратных метров. На каждой из них размещены тренажеры, гимнастические скамьи, турники, брусья и другие элементы для занятий физкультурой, выполнения нормативов ГТО, а также подготовки к тестированию.
Малые площадки имеют площадь 100 квадратных метров. Они также оборудованы турниками, брусьями, скамьями, на некоторых размещены тренажёры. Работы на половине из 28 площадок, строящихся в этом году, уже завершены, на остальных идёт монтаж оборудования.
Строительство площадок ГТО в Новосибирской области началось с 2015 года. За период 2015-2022 годов было построено 67 больших и малых площадок, которые востребованы жителями региона.
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