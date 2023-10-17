Новосибирский шахматист взял золото на чемпионате России

Чемпионат России по быстрым шахматам состоялся в Сочи. Лучшим в стране стал новосибирский спортсмен – воспитанник Дмитрия Бочарова, студент НГТУ Роман Кезин.

В турнире по быстрым шахматам среди мужчин приняло участие почти 200 человек из них 33 гроссмейстера. Мастер спорта России Роман Кезин набрал 8,5 очков из 11-ти возможных и в споре с гроссмейстерами из Москвы Павлом Понкратовым и Михаилом Демидовым, у которых также 8,5 очков, обошел их по дополнительным показателям.

Чуть ранее там же в сочинском отеле «Жемчужина» были разыграны медали в блице и лучший результат из новосибирцев показал гроссмейстер Дмитрий Бочаров. Уступив призовому месту совсем немного с десятью очками он занял 4 место.

Сегодня в столице Краснодарского края стартует командный чемпионат России по блицу, а завтра в борьбу вступят лучшие российские команды по быстрым шахматам.

В блице нашу область представят сборные команды региона, мужская в составе Дмитрия Бочарова, Романа Кезин, Эрдема Хубукшанова, Эрика Обгольца и Алексея Грачева. В женской команде будут играть Валерия Клейменева, Татьяна Малетина, Екатерина Харашута и Яна Жапова.