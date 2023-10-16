Новосибирский спортсмен завоевал серебро Кубка Европы по боксу

Первый в истории Кубок Европейской конфедерации бокса (EUBC) прошел в Черногории. В составе сборной России выступал новосибирец Артыш Соян. Он стал серебряным призёром турнира.

Кубок Европейской конфедерации бокса – новый турнир, который собрал 156 боксеров из 30 национальных сборных: Албания, Армения, Австрия, Азербайджан, Беларусь, Босния и Герцеговина, Болгария, Хорватия, Кипр, Франция, Греция, Венгрия, Израиль, Италия, Косово, Мальта, Молдова, Черногория, IBA-Голландия, Северная Македония, Польша, Румыния, Россия, Сербия, Словакия, Словения, Испания, Турция и две нейтральные страны IBA (Международная федерация бокса).