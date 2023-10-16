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Новосибирский спортсмен завоевал серебро Кубка Европы по боксу

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Призовой фонд соревнований, превышающий 500 тысяч долларов, оспаривали боксеры из тридцати стран.

Первый в истории Кубок Европейской конфедерации бокса (EUBC) прошел в Черногории. В составе сборной России выступал новосибирец Артыш Соян. Он стал серебряным призёром турнира.

Кубок Европейской конфедерации бокса – новый турнир, который собрал 156 боксеров из 30 национальных сборных: Албания, Армения, Австрия, Азербайджан, Беларусь, Босния и Герцеговина, Болгария, Хорватия, Кипр, Франция, Греция, Венгрия, Израиль, Италия, Косово, Мальта, Молдова, Черногория, IBA-Голландия, Северная Македония, Польша, Румыния, Россия, Сербия, Словакия, Словения, Испания, Турция и две нейтральные страны IBA (Международная федерация бокса).

Призовой фонд соревнований составил $507000.Победители турнира получили по $15000, серебряные призёры - по $10000, обладатели бронзовых наград - по $5000, четвёрка боксёров, уступивших в четвертьфиналах, - по $1000. Финалы турнира прошли у стен старинной крепости Святой Марии, визитной карточки черногорского города Будва.

В состав сборной России в весовой категории до 48 кг вошёл Артыш Соян (тренеры Валерий Мотькин, Армен Закарян, Алексей Павлов, Чаян Соян). В полуфинале новосибирец взял верх над боксёром из Азербайджана Туралом Сариевым раздельным решением судей (4:1). В финале Артыш Соян встречался с боксёром из Болгарии Эржиналом Себахтиным, который имел опыт боёв на чемпионатах мира и Европы. Бой был равным, в каждом раунде арбитры делили преимущество между оппонентами в соотношении 3:2. После окончания боя для определения победителя были привлечены дополнительные арбитры. В итоге рефери поднял руку болгарского боксёра (4:3). Таким образом, Соян Артыш стал серебряным призёром первого Кубка Европейской конфедерации бокса (EUBC).

В общекомандном зачёте сборная России заняла первое место. Наши боксёры завоевали 4 золотые, 2 серебряные и 2 бронзовые награды. Спортсмены выступали на турнире под флагом и с гимном Российской Федерации.

Фото: sport.nso.ru

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