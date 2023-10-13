Бассейн СКА на улице Воинской в Новосибирске готовится к заполнению

В сооружении уже установлены витражи, проложены коммуникации, заканчивается работа над гидроизоляцией чаши бассейна, установлен передвижной разделительный борт – особая конструкция, аналоги которой единичны в России. Строители обещают завершить работы в декабре.

После сноса старого здания бассейна СКА возводится новый корпус площадью более 5 300 кв.м. Реконструкция одного из самых крупных водно-спортивных объектов региона ведётся в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

Основные строительные работы были развёрнуты в этом году. Темпы впечатляют. За 9 месяцев здание практически обрело законченный вид, завершаются работы по благоустройству территории, проложены коммуникации, началась установка спортивного оборудования.