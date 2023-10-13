Бассейн СКА на улице Воинской в Новосибирске готовится к заполнению

Реконструкция бассейна вступила в завершающую стадию.
В сооружении уже установлены витражи, проложены коммуникации, заканчивается работа над гидроизоляцией чаши бассейна, установлен передвижной разделительный борт – особая конструкция, аналоги которой единичны в России. Строители обещают завершить работы в декабре.
После сноса старого здания бассейна СКА возводится новый корпус площадью более 5 300 кв.м. Реконструкция одного из самых крупных водно-спортивных объектов региона ведётся в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».
Основные строительные работы были развёрнуты в этом году. Темпы впечатляют. За 9 месяцев здание практически обрело законченный вид, завершаются работы по благоустройству территории, проложены коммуникации, началась установка спортивного оборудования.
– В Новосибирск привезено всё основное оборудование зарубежного производства, в частности система электронного хронометража, – рассказывает директор областной СШОР водных видов спорта Сергей Герасимов. – Мы уже установили современный передвижной, разделительный борт. Для его монтажа приезжал специалист из Италии. Такое высокоточное оборудование установлено только в трёх российских регионах.
Передвижной борт позволяет разделить 50-метровую чашу бассейна на две чаши по 25 метров. Соответственно бассейн из 8 дорожек по 50 метров, становится 25-метровым – на 16 дорожек. Это удобно для пловцов, которые часть сезона проводят в «короткой воде». Особенность установленной у нас системы – простота передвижения балки, а также точность конструкции. Длина бассейна должна быть точно 50 метров или 25 метров с допуском не более 10 миллиметров.
В самой чаше бассейна заканчиваются работы по гидроизоляции. После этого бассейн будет наполнен водой.
– Для испытаний гидроизоляции мы на 3 дня наполним бассейн, проверим герметичность ванны, – говорит главный инженер АО «Астон. Стройтрест 43» Виталий Губанов. – После этого мы приступим к укладке плитки и внутренним отделочным работам во всех помещениях спортивного комплекса. К середине декабря мы планируем завершить строительные работы.
В спортивном комплексе помимо бассейна предусмотрен игровой зал, тренажёрный зал и зал для общефизической подготовки, что позволит вести полноценный тренировочный процесс. Современное наполнение объекта дополнит большой мультимедийный экран площадью более 100 квадратных метров на фасаде здания.
В процессе работ не забывается и история. Удалось сохранить большие ели, которые являлись «визитной карточкой» бассейна СКА прошлого века. Также строители восстановили забор, установленный в военном городке более 50 лет назад – он будет ограждать новое здание. Элементы прошлого будут напоминать о победных традициях бассейна СКА, где воспитаны десятки чемпионов мира по подводному спорту.
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