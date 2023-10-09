Новосибирский волейбольный клуб «Локомотив» завоевал бронзу Кубка Столетия

Волейболисты «Локомотива» взяли бронзовые медали на Кубке Столетия. В новом турнире, посвящённом 100-летию отечественного волейбола, выступали восемь сильнейших клубов Суперлиги. В «финале четырёх», который проводился в Калининграде, новосибирцы не нашли контраргументов мощным подачам ВК «Зенит-Казань» и уступили 0:3 (20:25, 20:25, 19:25), а в матче за третье место убедительно переиграли «Зенит» из Санкт-Петербурга 3:0 (25:22, 25:18, 25:20). Связующий Константин Абаев, который блестяще провел бронзовый матч, получил звание лучшего игрока Кубка Столетия.

10 октября в Новосибирск приезжают главный тренер Пламен Константинов и доигровщик Мартин Атанасов, которые до этого находились в сборной Болгарии. 14 октября «Локомотив» стартует в чемпионате Суперлиги матчем против «Югры-Самотлора» в Нижневартовске, а 21 октября наша команда на домашней площадке будет принимать «Зенит-Казань».

Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства физической культуры и спорта Новосибирской области sport.nso.ru

Фото: vk.com/lokovolleynsk