Новосибирский легкоатлет взял бронзу на Спартакиаде пенсионеров России

VIII Спартакиада пенсионеров России завершилась в Санкт-Петербурге. Сборная команда Новосибирской области – восемь человек – одержала победу в комбинированной эстафете. Позднее медальную копилку региона пополнил легкоатлет Владимир Соболев, он стал бронзовым призером в кроссе (1 км).

В десятку сильнейших в своих видах программы вошли три наших спортсменки: Наталья Гринева заняла шестое место в пулевой стрельбе, Людмила Маллер – седьмое в плавании, Мария Филиппова – девятое в настольном теннисе. По итогам спартакиады сборная НСО заняла 21-е место в общекомандном зачете – среди 77 субъектов Российской Федерации, участвовавших в форуме. Призовую тройку составили Санкт-Петербург, Республика Башкортостан и Вологодская область.

Борьбу в рамках спартакиады пенсионеров ведут спортсмены-любители – женщины от 55 лет, мужчины от 60 лет. Порядка 20 процентов участников обычно – это люди старше 70-ти.

Наша команда была представлена в Санкт-Петербурге спортсменами из Новосибирска, Бердска, р. п. Кольцово, Искитимского, Куйбышевского и Новосибирского районов.

Спартакиада проводилась в рамках федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография». Прошли соревнования по волейболу, дартсу, легкой атлетике, настольному теннису, плаванию, пулевой стрельбе, шахматам. Также ветераны выполняли нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Главная цель спартакиады – популяризация здорового образа жизни и активного долголетия среди людей серебряного возраста.