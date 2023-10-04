Новосибирский бассейн «Нептун» готов принимать пловцов

Бассейн «Нептун» открылся для пловцов. Доступны занятия по свободному плаванию, проводятся тренировки, а 7-8 октября 50-метровый бассейн будет принимать всероссийские старты. Наружные работы по отделке фасада, ремонту кровли и благоустройству территории будут продолжаться ещё около месяца.

В бассейне «Нептун» строители уступили место спортсменам. Завершена основная часть работ по замене витражных конструкций, которая в течение четырёх месяцев не позволяла эксплуатировать ванну бассейна. Работы начались 28 мая. Прежняя система витражей была невентилируемой, из-за этого между стеклопакетами накапливалась влажность, колонны разрушались. В процессе ремонта установлены новые стеклопакеты, пространство станет вентилируемым, также отремонтированы несущие колонны, произведено обследование, укрепление и гидроизоляция фундамента, сейчас ведутся работы на кровле, которая будет капитально отремонтирована впервые с 1958 года.