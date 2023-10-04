Новосибирский бассейн «Нептун» готов принимать пловцов

При этом отделка фасада, ремонт кровли и благоустройство территории будут продолжаться еще около месяца.
Бассейн «Нептун» открылся для пловцов. Доступны занятия по свободному плаванию, проводятся тренировки, а 7-8 октября 50-метровый бассейн будет принимать всероссийские старты. Наружные работы по отделке фасада, ремонту кровли и благоустройству территории будут продолжаться ещё около месяца.
В бассейне «Нептун» строители уступили место спортсменам. Завершена основная часть работ по замене витражных конструкций, которая в течение четырёх месяцев не позволяла эксплуатировать ванну бассейна. Работы начались 28 мая. Прежняя система витражей была невентилируемой, из-за этого между стеклопакетами накапливалась влажность, колонны разрушались. В процессе ремонта установлены новые стеклопакеты, пространство станет вентилируемым, также отремонтированы несущие колонны, произведено обследование, укрепление и гидроизоляция фундамента, сейчас ведутся работы на кровле, которая будет капитально отремонтирована впервые с 1958 года.
Строительные работы ведутся снаружи бассейна, а водные дорожки 4 октября приняли первых пловцов.
– Сейчас в бассейне «Лазурный» проводится чемпионат Новосибирской области, ведущие спортсмены выступают на этом турнире, – рассказал директор областной СШОР по водным видам спорта Сергей Герасимов. – Поэтому тренировочных групп немного. У нас открыто свободное плавание, начнутся занятия юных пловцов, а также групп плавания в ластах. В конце недели бассейн будет загружен полностью – в рамках всероссийских соревнований к нам приедут участники со всей страны.
Капитальный ремонт фасада здания бассейна «Нептун» с заменой витражных конструкций, а также ремонт цокольной части здания и кровли ведётся в рамках реализации программы «Развитие физической культуры и спорта Новосибирской области». Строителям ещё предстоит выполнить утепление и облицовку фасадных конструкций, произвести благоустройство территории, завершить ремонт кровли. Планируется, что наружные работы будут завершены в течение месяца.
Фото: sport.nso.ru
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