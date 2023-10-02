На счету новосибирских биатлонистов — пять медалей первенства России

В Уфе завершилось первенство России по биатлону среди юношей и девушек возрастной группы семнадцати-восемнадцати лет. Отлично выступили спортсмены сборной Новосибирской области. На счету наших атлетов пять медалей, в том числе три золотые. Наши биатлонисты выиграли обе эстафеты первенства страны.

В первенстве России по летнему биатлону выступали 110 юношей и 101 девушка из 34 регионов страны. В личных гонках новосибирцы собрали полный комплект медалей.

В кросс-спринте на 4 км Леонид Кульгускин, выступающий с параллельным зачётом за Новосибирскую область и Алтайский край, одержал победу с двумя промахами на двух огневых рубежах. Его преследователи из Ханты-Мансийска совершили по три промаха и отстали на 6,9 и 14,1 секунды соответственно.