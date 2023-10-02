На счету новосибирских биатлонистов — пять медалей первенства России

В эстафетных гонках юношей и девушек наши спортсмены завоевали золотые медали.
В Уфе завершилось первенство России по биатлону среди юношей и девушек возрастной группы семнадцати-восемнадцати лет. Отлично выступили спортсмены сборной Новосибирской области. На счету наших атлетов пять медалей, в том числе три золотые. Наши биатлонисты выиграли обе эстафеты первенства страны.
В первенстве России по летнему биатлону выступали 110 юношей и 101 девушка из 34 регионов страны. В личных гонках новосибирцы собрали полный комплект медалей.
В кросс-спринте на 4 км Леонид Кульгускин, выступающий с параллельным зачётом за Новосибирскую область и Алтайский край, одержал победу с двумя промахами на двух огневых рубежах. Его преследователи из Ханты-Мансийска совершили по три промаха и отстали на 6,9 и 14,1 секунды соответственно.
В гонке на 12,5 км на лыжероллерах Кульгускин добавил в свою коллекцию серебро, допустив пять промахов на четырёх огневых рубежах. Его соперники в группе лидеров ошибались не больше трёх раз. Победитель гонки Даниил Сгибнев из Уфы допустил единственный промах и опередил Кульгускина на полторы минуты, а наш биатлонист «привёз» минуту москвичу Егору Рыбину, у которого также единственный промах на четырёх рубежах.
В гонке девушек на 10 км на лыжероллерах Алина Слыш в упорной борьбе завоевала бронзу. Все биатлонистки в тройке лидеров допустили по три промаха. 1,5 секунды отделили новосибирскую спортсменку от второй ступени пьедестала, а в борьбе за бронзу Алина Слыш выиграла 4,7 секунды.
В эстафетных гонках юношей и девушек наши спортсмены завоевали золотые медали!
Алина Слыш неудачно провела первый этап гонки 3х4,5 км. Она допустила пять промахов, была вынуждена бежать штрафной круг и передала эстафету на 11 месте с отставанием больше минуты. Дарья Чурсина, отстреляв с тремя дополнительными патронами, сократила отставание до 44 секунд. Таисия Непоп на заключительном этапе работала быстро и точно, воспользовавшись всего одним дополнительным патроном. Команды Красноярского края и Пермского края не выдержали бремени лидерства, отправившись на штрафные круги. В итоге Таисия Непоп финишировала в одиночестве, опередив сборную Санкт-Петербурга и Тюменской области на18,5 и 34,2 секунды соответственно.
В гонке юношей 3х6 км первый этап в нашей команде бежал Олег Миловкин. Шесть дополнительных патронов отбросили его на 7 место с отставанием в 1 минуту и 14 секунд. Однако уже на втором этапе Ярослав Шульгин с двумя промахами полностью отыграл гандикап и вывел новосибирцев на первое место. Леонид Кульгускин стрелял без ошибок и контролировал ситуацию на дистанции, прибежав на финиш на 35,7 секунды раньше серебряных призёров из Московской области.
Фото: sport.nso.ru
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