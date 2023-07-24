Новосибирская спортсменка взяла две серебряных медали на чемпионате России по легкой атлетике

Борьбу на стадионе «Олимпийский» в столице Чувашской Республики вели около 350 атлетов из России и Беларуси. Новосибирская спортсменка Анна Фатеева стала второй в метании диска, затем оформила серебряный дубль, показав аналогичный результат в толкании ядра. В том и другом видах программы сибирячка уступила золото своей давней и на данный момент главной сопернице – москвичке Ирине Вертинской.

«У меня технически не получилось в диске, – цитирует слова Анны Фатеевой Новосибирский центр высшего спортивного мастерства (официальная группа сети «Вконтакте»). – Заступила несколько раз на сектор. Не смогла его почувствовать, так как давно в нем не тренировалась, у нас его просто нет. Теперь впереди Летние игры Паралимпийцев, мы остаемся здесь же на сборах и есть все шансы улучшить результат – уже привыкну к сектору».

Летние игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» проходят ныне с 20 мая по 9 ноября: разные регионы страны в этот период принимают старты по разным видам спорта и дисциплинам. Так, соревнования легкоатлетов с ПОДА в рамках Игр запланированы к проведению на 10–17 августа там же, в Чебоксарах.

Напомним, генеральной тренировкой перед чемпионатом России для Анны Фатеевой стал открытый чемпионат республики Беларусь, который состоялся в Минске 20–23 июня. Там наша спортсменка одержала победу в своей коронной дисциплине – метании диска, установив к тому же личный рекорд (29,61 м). В толкании ядра сибирячка завоевала серебро, уступив золото все той же Ирине Вертинской.

36-летняя Анна Фатеева – воспитанница Новосибирского центра высшего спортивного мастерства (НЦВСМ), тренируется у Сергея Лобыни. С 2015 года выступает на российской арене (функциональный класс – F37), регулярно попадая в призы.

Фото: Новосибирский центр высшего спортивного мастерства (официальная группа «Вконтакте»)