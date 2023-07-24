Новосибирские спортсмены завоевали два золота и бронзу на первенстве России по плаванию

Старты проходили в Пензе, собрав порядка 800 участников из разных регионов нашей страны и Беларуси. В бассейне Дворца водных видов спорта «Сура» состязались юниоры в возрасте 17–18 лет и юниорки 15–17 лет. Все они в общей сложности разыграли 42 комплекта наград. Жесткий спор за места на пьедестале почета наши земляки вели со спортсменами Москвы и Санкт-Петербурга.

Дарья Зарубенкова добилась успехов в заплывах на спине. Сначала она успешно покорила дистанцию 200 метров. На последнем 50-метровом отрезке сибирячка откровенно вырвала победу у соперниц, которые до того момента лидировали: Анастасия Гребнева и Ярослава Овсянникова шли буквально плечо в плечо, и в итоге им достались серебро и бронза соответственно.

Позже наша Дарья одолевала стометровку, также на спине. Она на 0,34 секунды сумела опередить ближайшую преследовательницу – Владу Егги, опять же петербурженку, и вновь занять первое место!