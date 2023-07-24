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Андрей Травников наградил золотыми значками ГТО новосибирцев, успешно сдавших спортивные нормативы

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По словам губернатора, возрожденное движение ГТО — это «возможность посоревноваться с самим собой, со своими коллегами, земляками, соседями».

Губернатор приветствовал на чулымском спорткомплексе «Радуга» участников и гостей финальных состязаний фестиваля физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Глава региона отметил: «Самое радостное, что стадион в Чулыме, у которого была очень непростая история строительства, сегодня живёт и используется на полную. Мы стараемся обеспечить наибольшее разнообразие в календаре соревнований по всем видам спорта, но, тем не менее, есть еще одна возможность посоревноваться с самим собой, со своими коллегами, земляками, соседями – это возрождённое движение ГТО. Здесь сегодня собрались люди, решившие доказать, что они готовы преодолеть себя. Всем здоровья, рекордов, достижений, преодолений и побед!» – пожелал Андрей Травников.

Чулымский фестиваль предполагает соревнования по сдаче нормативов комплекса ГТО (3 вида) и межрайонные соревнования по футболу. Количество участников – 150 человек из двух районов области.

Центр по приёму норм ГТО среди взрослого населения был создан в 2022 году, обустроены площадки. В течение года спорткомплекс принимает более 40 областных соревнований среди детей и взрослых.

Фото: nso.ru

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