Андрей Травников наградил золотыми значками ГТО новосибирцев, успешно сдавших спортивные нормативы

Чулымский фестиваль предполагает соревнования по сдаче нормативов комплекса ГТО (3 вида) и межрайонные соревнования по футболу. Количество участников – 150 человек из двух районов области.

Центр по приёму норм ГТО среди взрослого населения был создан в 2022 году, обустроены площадки. В течение года спорткомплекс принимает более 40 областных соревнований среди детей и взрослых.