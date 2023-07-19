В Новосибирской области завершился чемпионат России по спортивному туризму на парусных дистанциях

– В течение соревнований погода преподносила разные сюрпризы, – рассказывает главный судья соревнований Алексей Кирсанов. – Был штиль, штормовой ветер, жара, дождь, град. В день длинной гонки на чемпионате России ветер усилился, поднялась волна. Поэтому было принято решение отменить старт. Суда, которые вышли на воду в этот день, попали в шторм, у двух катамаранов были сломаны мачты, пришлось организовывать спасательную операцию. В итоге всё завершилось благополучно.

Сюрпризы погоды не испортили настроение участникам. Это привычные условия для спортивного туризма. Соревнования завершились «пиратской вечеринкой», на которой яхтсмены пели морские песни.

Фото: Новосибирское отделение Федерации спортивного туризма России