В Новосибирской области завершился чемпионат России по спортивному туризму на парусных дистанциях

Спортсмены выдержали жару, град, штормовой ветер и достойно проявили себя на соревнованиях.
Чемпионат России по спортивному туризму завершил серию стартов на островах Шумского кордона Обского водохранилища (рядом с селом Боровое). Совместно с фестивалем «Обское море» прошли чемпионат Новосибирской области, чемпионат Сибирского федерального округа и чемпионат России. Его участниками стали экипажи из Курской, Свердловской, Кемеровской, Томской, Новосибирской областей и Приморского края.
Соревнования проводились на парусных разборных судах тримаранах, катамаранах и иных разборных конструкциях.
Дистанция была составлена из 7 этапов:
1. Отход от берега против ветра из положения «судно на берегу» - 100 м.
2. Движение на веслах, без парусов - 700 м. + Постановка парусов на воде.
3. Движение в заданном направлении 3 км + Ориентирование по лоции - 5 КП.
4. Движение в узости до 4-7 м.
5. Движение в заданном направлении 2,5 км.
6. Причаливание к берегу в положение «судно на берегу» + Преодоление сухого участка (обнос).
7. Движение в узости до 30-50 м против ветра + «Человек за бортом».
Также в программе чемпионата России была запланирована длинная дистанция протяжённостью 54 км, однако из-за погодных условий было принято решение отменить гонку.
– В течение соревнований погода преподносила разные сюрпризы, – рассказывает главный судья соревнований Алексей Кирсанов. – Был штиль, штормовой ветер, жара, дождь, град. В день длинной гонки на чемпионате России ветер усилился, поднялась волна. Поэтому было принято решение отменить старт. Суда, которые вышли на воду в этот день, попали в шторм, у двух катамаранов были сломаны мачты, пришлось организовывать спасательную операцию. В итоге всё завершилось благополучно.
Сюрпризы погоды не испортили настроение участникам. Это привычные условия для спортивного туризма. Соревнования завершились «пиратской вечеринкой», на которой яхтсмены пели морские песни.
Фото: Новосибирское отделение Федерации спортивного туризма России
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