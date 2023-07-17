В Новосибирской области состоялась юбилейная Спартакиада инвалидов

Участники боролись за награды в семи дисциплинах и первенство в общекомандном зачете.
289 спортсменов из 20 команд приняли участие в X летней Спартакиаде инвалидов Новосибирской области. На таких спартакиадах всех участников можно считать победителями, которые не сдались и преодолели жизненные обстоятельства.
Первая спартакиада инвалидов Новосибирской области состоялась в 2012 году в Черепаново. С тех пор соревнования проводились в разных городах и районах региона, неизменно собирая сотни поклонников адаптивного спорта. В десятый раз спортивный праздник собрал тех, кто оказался в непростой жизненной ситуации, однако продолжает вести активный образ жизни, а многие выходят на высокий спортивный уровень.
– Новосибирская область славится своими спортивными традициями, – отметил на открытии спартакиады заместитель министра спорта Олег Савонин. – На Паралимпийских играх в Токио наши спортсмены Максим Шабуров и Антон Кулятин завоевали золотые медали. В нашем регионе развиваются десятки дисциплин адаптивного спорта, чтобы все могли найти занятие по душе и получить удовольствие от встреч на спортивных площадках.
Гостями спартакиады стали представители регионального филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества», а также ветераны боевых действий, участники СВО. Пример людей, оказавшихся в сложной ситуации, важен для них. Адаптивный спорт открывает широкие возможности для социализации. Министерство спорта совместно с фондом оказывает поддержку участникам боевых действий. Побывав на спартакиаде, гости выразили желание создать свою команду.
В X летней Спартакиаде инвалидов Новосибирской области выступали спортсмены всех категорий инвалидности (нарушение слуха, нарушение зрения, интеллектуальные нарушения, поражение опорно-двигательного аппарата). В программу соревнований входили 7 дисциплин – лёгкая атлетика, гребля на тренажёре, плавание, пауэрлифтинг, бочча, дартс, настольный теннис.
Больше 100 участников боролись за медали в лёгкой атлетике. Здесь выступали атлеты разных категорий, поэтому неудивительно, что лидеры преодолевали стометровку за 13 секунд, а некоторые тратили на преодоление дистанции почти минуту. Всех встречали на финише аплодисментами, в том числе колясочников, которые оспаривали награды на двух дистанциях – 200 и 400 метров, преодолевая дистанцию при помощи рук.
Стадион МАУ «НЦВСМ» удобен для спартакиадного формата своей инфраструктурой. Рядом расположен бассейн «Фламинго», который принимал участников соревнований по плаванию. Пловцы состязались на дистанциях 50 метров брассом, на спине, баттерфляем и вольным стилем, а также в эстафетах. Медали оспаривали атлеты всех категорий, некоторые преодолевали дистанцию вслепую.
– Раньше я был зрячим, плавал в маске, проплывал больше 1500 метров за стандартную тренировку, – рассказывает Сергей Иванов. – Когда я потерял зрение, то попробовал проплыть в бассейне, и мне показалось, что я стою на месте. Но постепенно, постепенно стало получаться лучше, я тренируюсь около 10 лет и сейчас участвую в соревнованиях.
Турнир по настольному теннису объединил участников из Сузунского, Новосибирского, Черепановского, Тогучинского, Болотнинского, Мошковского района, Искитима, Бердска, Оби, Дзержинского района Новосибирска.
В пауэрлифтинге штанги покоряла рекордсменка России Елена Струкова. Вместе с ней на помост выходили те, кто только начинает путь к вершинам мастерства.
В турнире по бочча участники соревновались в парах, соревнования позволили спортсменами с тяжелыми нарушениями двигательных функций также стать участниками спартакиады.
Популярными были турниры по дартсу и гребле на тренажёре. В этих видах не было ограничений на участие, то есть можно было выступить параллельно с бегом, плаванием или другими видами. Атлеты с ограниченными возможностями с удовольствием воспользовались предоставленной возможностью, продемонстрировав неограниченное желание соревноваться в любых дисциплинах. В дартсе в командных состязаниях соперничали 89 участников, на гребном тренажёре первенство оспаривали 119 человек.
– Спартакиада – это праздник общения. Встречаются старые друзья, появляются новые друзья, – отметил директор областного центра адаптивной физкультуры и спорта Дмитрий Седов. – Сейчас многие спортсмены сосредоточены на своих видах спорта, поэтому спартакиаду они воспринимают, как фестиваль. Такие праздники хороши для тех, кто решил приобщиться к миру физкультуры и спорта, что получить позитивные эмоции, чувство радости, улучшить качество жизни.
Фото: министерство физической культуры и спорта Новосибирской области
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