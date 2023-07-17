В Новосибирской области состоялась юбилейная Спартакиада инвалидов

289 спортсменов из 20 команд приняли участие в X летней Спартакиаде инвалидов Новосибирской области. На таких спартакиадах всех участников можно считать победителями, которые не сдались и преодолели жизненные обстоятельства.

Первая спартакиада инвалидов Новосибирской области состоялась в 2012 году в Черепаново. С тех пор соревнования проводились в разных городах и районах региона, неизменно собирая сотни поклонников адаптивного спорта. В десятый раз спортивный праздник собрал тех, кто оказался в непростой жизненной ситуации, однако продолжает вести активный образ жизни, а многие выходят на высокий спортивный уровень.

– Новосибирская область славится своими спортивными традициями, – отметил на открытии спартакиады заместитель министра спорта Олег Савонин. – На Паралимпийских играх в Токио наши спортсмены Максим Шабуров и Антон Кулятин завоевали золотые медали. В нашем регионе развиваются десятки дисциплин адаптивного спорта, чтобы все могли найти занятие по душе и получить удовольствие от встреч на спортивных площадках.