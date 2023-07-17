Футбольный клуб «Новосибирск» открыл сезон победой над липецким «Металлургом»

Победный гол наши спортсмены забили на последних секундах игры.
ФК «Новосибирск» открыл новый чемпионат победой над «Металлургом» из Липецка со счётом 1:0. В межсезонье в нашем футбольном клубе произошли большие кадровые перемены, а первенство во второй лиге проходит по новой формуле, поэтому к стартовой игре было приковано особое внимание.
Новый генеральный директор ФК «Новосибирск» (Алексей Толоконский), новый главный тренер (Алексей Медведев), фанаты, вернувшиеся на трибуны после четырёх лет отсутствия, а также многочисленные болельщики, собравшиеся на трибунах – все ждали первой победы от новой команды.
Однако были и закономерные опасения за результат. Межсезонье было сложным – главный тренер имел в своём распоряжении чуть больше двух недель на комплектование коллектива и подготовку к сезону, поэтому вряд ли можно было ожидать слаженной игры от нашей команды. А чемпионат во второй лиге проводится по новой формуле. В дивизионе «А», в котором выступает ФК «Новосибирск», собраны сильнейшие клубы всех из всех групп, то есть слабых соперников среди них не осталось.
Первый тайм стартовой игры против «Металлурга» из Липецка прошёл без опасных моментов. Новосибирцы имели территориальное преимущество, а гости организовали на своей половине поля массированную оборону и успешно разрушали большинство атак сибиряков. После перерыва позиционный футбол с редкими угрозами воротам оппонентом продолжался. Лишь в самом конце хозяева нащупали бреши в защите «Металлурга». В добавленное арбитром время наши футболисты имели больше голевых возможностей, чем за предыдущие 90 минут игры. Дальний удар Попова пришёлся в штангу рядом с верхним углом ворот «Металлурга», а уже на исходе компенсированного времени Ларенц затылком отправил мяч в этот же верхний угол и попал в цель.
– Нет никаких сил и эмоций, мы все выложились – была сложная игра, – отметил защитник Вячеслав Ларенц. – Гол стал следствием везения. Я пошёл вперёд, оставил на своём месте крайнего полузащитника, понадеялся, что мне хоть раз улыбнётся счастье и оказался в нужное время в нужном месте. Ударил затылком и попал точно в угол. Это была очень нужная победа, спасибо болельщикам, которые гнали нас вперёд и придавали нам силы.
Согласно послематчевой статистике ФК «Новосибирск» владел мячом 60% игрового времени и нанёс 12 ударов по воротам соперника (4 из них в створ ворот), в активе «Металлурга» 3 удара (1 в створ).
– Даже, если бы мы не выиграли эту игру, а сыграли вничью, я был бы доволен, потому что это в любом случае движение вперёд, – сказал после матча главный тренер ФК «Новосибирск» Алексей Медведев. – Команда ещё в начале своего становления, и нам надо очень много прибавлять в игровых аспектах. На последних минутах я сделал перестановки с акцентом на атаку, очень хотелось выиграть. Мы хотим, чтобы наш коллектив стал одной семьёй, и эта победа стала очень важной для этого.
Фото: sport.nso.ru
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