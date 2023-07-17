Футбольный клуб «Новосибирск» открыл сезон победой над липецким «Металлургом»

ФК «Новосибирск» открыл новый чемпионат победой над «Металлургом» из Липецка со счётом 1:0. В межсезонье в нашем футбольном клубе произошли большие кадровые перемены, а первенство во второй лиге проходит по новой формуле, поэтому к стартовой игре было приковано особое внимание.

Новый генеральный директор ФК «Новосибирск» (Алексей Толоконский), новый главный тренер (Алексей Медведев), фанаты, вернувшиеся на трибуны после четырёх лет отсутствия, а также многочисленные болельщики, собравшиеся на трибунах – все ждали первой победы от новой команды.

Однако были и закономерные опасения за результат. Межсезонье было сложным – главный тренер имел в своём распоряжении чуть больше двух недель на комплектование коллектива и подготовку к сезону, поэтому вряд ли можно было ожидать слаженной игры от нашей команды. А чемпионат во второй лиге проводится по новой формуле. В дивизионе «А», в котором выступает ФК «Новосибирск», собраны сильнейшие клубы всех из всех групп, то есть слабых соперников среди них не осталось.