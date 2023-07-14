В новосибирском фристайл-центре стартовали тренировки сборной России по сноуборду

«Инфраструктура нашей школы олимпийского резерва по сноуборду позволяет спортсменам тренироваться дома в течение всего сезона — и летом, и зимой», — отметил глава регионального минспорта Сергей Ахапов.
В сноуборд-парке фристайл-центре «Горский» начались тренировки сборной России по сноуборду. Наш комплекс является передовым в России в использовании искусственных сооружений для имитации приземления в дисциплинах слоуп-стайл и биг-эйр, поэтому тренеры национальной команды регулярно проводят сборы в Новосибирске.
«Инфраструктура нашей школы олимпийского резерва по сноуборду позволяет спортсменам тренироваться дома в течение всего сезона – и летом, и зимой. В нашей школе идёт постоянный поиск новых технологий, что позволяет готовить спортсменов олимпийского уровня. В следующем году министерство по областной программе планирует купить новую подушку, которая позволит установить сразу два трамплина и тренировать более сложные элементы», – отметил министр физической культуры и спорта региона Сергей Ахапов.
В 2020 году в спортивной школе олимпийского резерва по сноуборду Новосибирской области была установлена надувная подушка и за счет средств областного бюджета смонтировано искусственное покрытие, которое позволяет полноценно тренироваться в летний период. Наша школа была первой в России, которая установила комплекс имитации приземления.
Передовой опыт новосибирской школы востребован в национальной сборной. Сильнейшие спортсмены страны по сноуборду и фристайлу в течение трёх лет регулярно приезжают в Новосибирск. Сейчас на нашем комплексе начался тренировочный сбор основного и юниорского состава национальной команды, а также наиболее перспективных спортсменов, побеждавших в минувшем сезоне на соревнованиях юношей и девушек. В две смены на комплексе тренируются 26 человек. После завершения сбора сноубордистов в Новосибирск приедет сборная России по фристайлу.
Фото: министерство физической культуры и спорта Новосибирской области
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