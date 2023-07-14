В новосибирском фристайл-центре стартовали тренировки сборной России по сноуборду

В сноуборд-парке фристайл-центре «Горский» начались тренировки сборной России по сноуборду. Наш комплекс является передовым в России в использовании искусственных сооружений для имитации приземления в дисциплинах слоуп-стайл и биг-эйр, поэтому тренеры национальной команды регулярно проводят сборы в Новосибирске.

«Инфраструктура нашей школы олимпийского резерва по сноуборду позволяет спортсменам тренироваться дома в течение всего сезона – и летом, и зимой. В нашей школе идёт постоянный поиск новых технологий, что позволяет готовить спортсменов олимпийского уровня. В следующем году министерство по областной программе планирует купить новую подушку, которая позволит установить сразу два трамплина и тренировать более сложные элементы», – отметил министр физической культуры и спорта региона Сергей Ахапов.