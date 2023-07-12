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Хоккейный клуб «Сибирь» подписал контракт с ведущим снайпером Американской хоккейной лиги

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Контракт с канадцем Энди Андреоффом рассчитан на один год.

«Сибирь» подписала однолетний контракт с 32-летним центральным нападающим Энди Андреоффом, сообщает сайт хоккейного клуба.

В сезоне-2022/23 Андреофф забросил 37 шайб в АХЛ (Американская хоккейная лига) и был признан лучшим снайпером лиги. АХЛ имеет статус второй после НХЛ профессиональной хоккейной лиги Северной Америки. В АХЛ играют фарм-клубы НХЛ.

В минувшем сезоне Андреофф получил приз Уилли Маршалл Эворд — награда вручается лучшему снайперу Американской хоккейной лиги. АХЛ позиционируется как вторая после НХЛ профессиональная хоккейная лига Северной Америки. Здесь играют фарм-клубы НХЛ.

В карьере нового нападающего «Сибири» 189 матчей в НХЛ (28 очков: 15+13). Он выступал за клубы «Лос-Анджелес Кингс», «Филадельфию Флайерз» и «Нью-Йорк Айлендерс».

Фото: globallookpress.com

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