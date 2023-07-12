Спортивный фестиваль на новосибирском аэродроме Мочище пройдет под названием «Виват, Россия!»

– Готовиться к этому традиционному мероприятию мы начали давно, несколько совещаний было проведено на уровне нашего министерства, – подчеркнул в своем выступлении министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов. – Безусловно, авиационный фестиваль – яркое имиджевое событие для региона, которое из года в год ждут не только жители нашей области: к нам также приезжают гости из других регионов, чтобы своими глазами увидеть выступление мастеров высшего пилотажа, в том числе всемирно известных. Этот праздник проводится более двадцати лет, в прошлом году он собрал рекордное количество зрителей – более 110 тысяч человек. Уверены, что в этом году цифра будет не меньше. В свою очередь, мы приложим все силы, чтобы фестиваль прошел на самом достойном уровне и, конечно, в условиях максимальной безопасности.

В данное время программа заключительного дня фестиваля продолжает формироваться. Уже известно, что на празднике выступят полюбившиеся всем пилотажные группы «Русь» и «Барсы». Первая, напомним, базируется в Вязьме (Смоленская область), выступает на реактивных учебно-тренировочных самолетах Л-39. «Барсы» – наши гости из Сургута (ХМАО – Югра), единственная пока в стране женская пилотажная группа. У нее в арсенале – спортивно-тренировочные Як-54, Як-52 и Як-18Т (поршневая техника).