Спортивный фестиваль на новосибирском аэродроме Мочище пройдет под названием «Виват, Россия!»

Гости фестиваля увидят выступления пилотажных групп, авиамоделистов и парашютистов.
Все детали предстоящего праздника обсудили на заседании организационного комитета по подготовке к проведению авиационного фестиваля. Оргкомитет, утвержденный постановлением главы региона Андрея Травникова, возглавил вице-губернатор Новосибирской области Сергей Нелюбов.
Как уже известно, на аэродроме Мочище с 28 по 30 июля будут идти чемпионат области по парашютному спорту и Кубок области по авиамодельному спорту. Кульминацией событий в заключительный их день станут финалы названных турниров и большая фестивальная программа – с показательными выступлениями пилотажных групп, авиамоделистов и парашютистов.
Участниками сегодняшней встречи, а состоялась она в областном правительстве, стали руководители и представители различных министерств и ведомств, задействованных в проекте. На повестку дня были вынесены самые актуальные вопросы, связанные с подготовкой и проведением праздника, транспортной доступностью для его участников и гостей, обеспечением безопасности и общественного порядка, организацией точек питания и культурной программы, медицинским и информационным сопровождением фестиваля.
– Готовиться к этому традиционному мероприятию мы начали давно, несколько совещаний было проведено на уровне нашего министерства, – подчеркнул в своем выступлении министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов. – Безусловно, авиационный фестиваль – яркое имиджевое событие для региона, которое из года в год ждут не только жители нашей области: к нам также приезжают гости из других регионов, чтобы своими глазами увидеть выступление мастеров высшего пилотажа, в том числе всемирно известных. Этот праздник проводится более двадцати лет, в прошлом году он собрал рекордное количество зрителей – более 110 тысяч человек. Уверены, что в этом году цифра будет не меньше. В свою очередь, мы приложим все силы, чтобы фестиваль прошел на самом достойном уровне и, конечно, в условиях максимальной безопасности.
В данное время программа заключительного дня фестиваля продолжает формироваться. Уже известно, что на празднике выступят полюбившиеся всем пилотажные группы «Русь» и «Барсы». Первая, напомним, базируется в Вязьме (Смоленская область), выступает на реактивных учебно-тренировочных самолетах Л-39. «Барсы» – наши гости из Сургута (ХМАО – Югра), единственная пока в стране женская пилотажная группа. У нее в арсенале – спортивно-тренировочные Як-54, Як-52 и Як-18Т (поршневая техника).
Сейчас ведутся переговоры с авиационной группой высшего пилотажа воздушно-космических сил России «Стрижи» из подмосковной Кубинки. Украсит ли в этом году своим выступлением эта знаменитая команда наш праздник, вскоре станет известно.
В программе фестиваля также – одиночные и групповые пилотажи гражданской авиации, пилотажи авиации общего назначения, выступление мастеров на раритетной авиационной технике разных лет, парашютные прыжки, в том числе купольная акробатика, выступление авиамоделистов, выставка авиационной техники и еще многое. Планируется, что сопровождать праздник вновь будет живая музыка в исполнении духового оркестра.
Одним из важнейших вопросов при проведении фестиваля является обеспечение безопасности зрителей. По словам организаторов, на площадке фестиваля будут установлены барьерные ограждения, арочные металлодетекторы и металлические турникеты, обеспечивать общественную безопасность будут сотрудники правоохранительных органов.
Мероприятие, по опыту прошлых лет, привлечет огромное количество зрителей. Поэтому проработан вопрос об организации дополнительного транспорта. Так что удобнее и быстрее будет доехать до места событий на электричке или пассажирском автобусе. По данным областного минтранса, до станции Мочище и обратно 30 июля будут назначены дополнительные электропоезда. Также будут курсировать автобусы. Для тех, кто решит воспользоваться личным транспортом, вблизи от входа на территорию аэродрома будет организована платная парковка.
Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства физической культуры и спорта Новосибирской области sport.nso.ru
12+
Комментарии (0)