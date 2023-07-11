На первенстве России по гребному слалому новосибирские спортсмены завоевали серебро

В Тюмени завершилось первенство России по гребному слалому в возрастной группе до семнадцати лет, а юноши и девушки до пятнадцати лет разыгрывали медали соревнований «Юность России». На счету новосибирских спортсменов две серебряные награды. Наша команда существенно продвинулась вперёд в командном рейтинге гребного слалома.

В рамках первенства России по гребному слалому выступали 240 экипажей, на соревнованиях «Юность России» - 131. Главные всероссийские старты сезона в этом виде спорта проходили на канале озера Оброчное в Тюмени. В канал выносится вода с ТЭЦ, поэтому условия были необычными для всех участников.

– Температура воздуха составляла около 30 градусов, температура воды около 36, так что ощущения можно было назвать банными, – рассказывает тренер сборной Новосибирской области Светлана Третьякова. – Но условия были одинаковыми для всех участников, а в организационном плане всё было идеально продумано – инфраструктура, логистика, распорядок.