На первенстве России по гребному слалому новосибирские спортсмены завоевали серебро

В рамках первенства страны выступали 240 экипажей.
В Тюмени завершилось первенство России по гребному слалому в возрастной группе до семнадцати лет, а юноши и девушки до пятнадцати лет разыгрывали медали соревнований «Юность России». На счету новосибирских спортсменов две серебряные награды. Наша команда существенно продвинулась вперёд в командном рейтинге гребного слалома.
В рамках первенства России по гребному слалому выступали 240 экипажей, на соревнованиях «Юность России» - 131. Главные всероссийские старты сезона в этом виде спорта проходили на канале озера Оброчное в Тюмени. В канал выносится вода с ТЭЦ, поэтому условия были необычными для всех участников.
– Температура воздуха составляла около 30 градусов, температура воды около 36, так что ощущения можно было назвать банными, – рассказывает тренер сборной Новосибирской области Светлана Третьякова. – Но условия были одинаковыми для всех участников, а в организационном плане всё было идеально продумано – инфраструктура, логистика, распорядок.
В первенстве России в соревнованиях девушек на каноэ за медали боролись 42 участницы. Полина Якуба из Новосибирской области прошла всю дистанцию без штрафов и на 1,31 секунды отстала от победительницы из Москвы. Её соперница, занявшая третье место, получила 4 секунды штрафа за касания вешек по ходу дистанции, что и решило исход борьбы за серебро.
Всего лишь 0,26 секунды не хватило нашей спортсменке Марии Поповой, чтобы подняться на вершину пьедестала в рамках соревнований «Юность России» в классе каноэ-одиночка. Первое место заняла её соперница из Санкт-Петербурга. Она, как и Попова, «чисто» прошла дистанцию, а вот конкурентки ошибались и из-за этого отстали в итоговом протоколе.
Стоит отметить и другие результаты новосибирских спортсменов в первенстве России. Максим Лагунов занял 8 место в каноэ-одиночке среди 60 участников, в соревнованиях смешанных дуэтов Максим Лагунов и Полина Якуба показали 7 результат, В экстрим-слаломе Максим Лагунов занял 6 место, аналогичный результат показала Владислава Волощук.
В общекомандном зачёте Новосибирская область заняла 7 место среди 18 регионов, участвовавших в соревнованиях, что является существенным продвижением по сравнению с прошлым годом. На первенстве России 2022 года наша сборная по гребному слалому показала 16-й результат.
Комментарии (0)