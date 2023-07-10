В новосибирском правительстве обсудили развитие парусного спорта и яхтенного туризма

«На Обском море существуют все условия для развития зимних видов парусного спорта», — в том числе отметил глава региона.
Губернатор Андрей Травников провел рабочую встречу с руководителями Всероссийской федерации парусного спорта и Федерации парусного спорта Новосибирской области.
Во встрече приняли участие президент Всероссийской федерации парусного спорта Сергей Джиенбаев, заместитель губернатора Максим Кудрявцев, министр физкультуры и спорта Сергей Ахапов, министр экономического развития региона Лев Решетников, президент РОО «Федерация парусного спорта Новосибирской области» Владимир Коваленко.
Сергей Джиенбаев поблагодарил правительство Новосибирской области за то, что регион активно поддерживает парусный спорт, начал развиваться яхтенный туризм. «У новосибирского паруса – крепкие, давние советские традиции как в спорте, так и в туристической отрасли».
Андрей Травников подчеркнул, что у Новосибирского водохранилища хорошая акватория и самые подходящие условия в сравнении с другими водоёмами Сибири для круглогодичных занятий парусным спортом. «Байкал и Енисейские водохранилища меньше стоят подо льдом, а на Обском море существуют все условия для развития зимних видов парусного спорта».
На встрече речь шла о развитии яхтенного туризма на территории Новосибирской области в соответствии с Концепцией развития яхтенного туризма в Российской Федерации на период до 2030 года; о развитии парусного спорта на территории Новосибирской области (спорт высших достижений, детско-юношеский, студенческий и массовый спорт); о создании специализированной инфраструктуры для проведения мероприятий по парусному спорту и яхтенному туризму.
Приказом министерства физической культуры и спорта Новосибирской области от 09.06.2023 «Об аккредитации федераций» аккредитована областная общественная организация «Федерация парусного спорта Новосибирской области» сроком на 4 года, президент федерации – Владимир Ковалёв.
Федерация начала свою деятельность более 60 лет назад, в шестидесятых годах XX века, с момента появления Новосибирского водохранилища. Сегодня она объединяет около ста индивидуальных спортсменов–парусников и несколько коллективов – парусные школы и детские секции. Основными направлениями деятельности Федерации являются подготовка квалифицированных спортсменов в летних и зимних видах парусного спорта, подготовка тренеров и организация спортивных состязаний.
Благодаря географическим и климатическим условиям акватории Новосибирского водохранилища, спортивные состязания проводят на нём практически круглогодично. За последние 4 года деятельности Федерации увеличено количество проводимых соревнований, а также поднят их статус. Сегодня в Новосибирской области проводятся соревнования уровня чемпионата и первенства России, Кубок России, а также всероссийские соревнования. «Сибирская Парусная Регата» в этом году проводится в 65-й раз. На эти соревнования приезжают спортсмены со всей страны.
В последнее время активно развиваются зимние дисциплины. Стали проводится соревнования в классах: сноукайтинг, буер и зимний виндсёрфинг.
В учреждении дополнительного образования «Спортивная школа олимпийского резерва «Центр водных видов спорта» («Центр ВВС») в отделении парусного спорта занимается 100 спортсменов и работает 5 тренеров. В 2023 году по программе импортозамещения федерацией через «Центр ВВС» получено 20 новых парусных яхт класса «Оптимист», которые используются для обеспечения учебно–тренировочного процесса на начальной подготовке и дают возможность участия большего количества спортсменов в соревнованиях.
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