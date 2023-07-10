В новосибирском правительстве обсудили развитие парусного спорта и яхтенного туризма

На встрече речь шла о развитии яхтенного туризма на территории Новосибирской области в соответствии с Концепцией развития яхтенного туризма в Российской Федерации на период до 2030 года; о развитии парусного спорта на территории Новосибирской области (спорт высших достижений, детско-юношеский, студенческий и массовый спорт); о создании специализированной инфраструктуры для проведения мероприятий по парусному спорту и яхтенному туризму.



Приказом министерства физической культуры и спорта Новосибирской области от 09.06.2023 «Об аккредитации федераций» аккредитована областная общественная организация «Федерация парусного спорта Новосибирской области» сроком на 4 года, президент федерации – Владимир Ковалёв.



Федерация начала свою деятельность более 60 лет назад, в шестидесятых годах XX века, с момента появления Новосибирского водохранилища. Сегодня она объединяет около ста индивидуальных спортсменов–парусников и несколько коллективов – парусные школы и детские секции. Основными направлениями деятельности Федерации являются подготовка квалифицированных спортсменов в летних и зимних видах парусного спорта, подготовка тренеров и организация спортивных состязаний.