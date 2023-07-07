Ледовую арену ЛДС «Сибирь» на Богдана Хмельницкого решили передать детской хоккейной школе

Арену «Сибири» на улице Богдана Хмельницкого в Новосибирске будут использовать для тренировок детской спортивной хоккейной школы. Кроме того, здание собираются использовать в качестве площадки для проведения соревнований и концертов. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе минспорта Новосибирской области.

«ЛДС "Сибирь" находится в управлении государственного автономного учреждения Новосибирской области "Сибирь-Арена", по сути является вторым филиалом "Сибирь -Арены"», — отметили в ведомстве.

Напомним, что новым местом тренировок хоккейного клуба «Сибирь» станет «Сибирь-Арена».