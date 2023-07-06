Новосибирские спортсмены взяли 15 медалей на Кубке России по плаванию

Анастасия Дуплинская дважды стала серебряным призером на дистанциях 100 м и 200 м на спине. Также серебряные медали на счету Аниты Грищенко на 50-метровке баттерфляем и Виталины Симоновой на 200-метровке брассом.

Среди бронзовых медалистов: Александр Трайт (200 метров брасс), Анита Грищенко (50 м вольный стиль), Анастасия Дуплинская (50 м на спине), Полина Марченко (200 м баттерфляй) и Даниил Марков (100 м вольный стиль).