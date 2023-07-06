Новосибирские спортсмены взяли 15 медалей на Кубке России по плаванию

Четыре золота — на счету лидера сборной Новосибирской области Арины Сурковой.
Этап Кубка России по плаванию завершился в Иркутске. III этап принимал 50-метровый бассейн водноспортивного комплекса «Солнечный». Сборная команда Новосибирской области завоевала 15 медалей: 6 золотых, 4 серебряные и 5 бронзовых.
Четыре золотые медали на счету лидера сборной Новосибирской области Арины Сурковой. Заслуженный мастер спорта России Арина Суркова стала победительницей на спринтерских дистанциях 50 м и 100 метров баттерфляй, 50 м и 100 м вольным стилем. Еще одно золото на счету Виталины Симоновой на 100-метровке брассом. В соревнованиях мужчин в королевском спринте на 50 метров вольным стилем победу праздновал еще один заслуженный мастер спорта России Даниил Марков.
Анастасия Дуплинская дважды стала серебряным призером на дистанциях 100 м и 200 м на спине. Также серебряные медали на счету Аниты Грищенко на 50-метровке баттерфляем и Виталины Симоновой на 200-метровке брассом.
Среди бронзовых медалистов: Александр Трайт (200 метров брасс), Анита Грищенко (50 м вольный стиль), Анастасия Дуплинская (50 м на спине), Полина Марченко (200 м баттерфляй) и Даниил Марков (100 м вольный стиль).
Арина Суркова, Анастасия Дуплинская, Анита Грищенко, Александр Трайт тренируются под руководством заслуженного тренера России Александра Мартынова и Сергея Гейбеля. Наставник Даниила Маркова Александр Обедин. Виталина Симонова воспитанница заслуженного тренера России Александра Ильина. Полина Марченко подопечная Александра Клюкина.
Фото: федерация плавания Новосибирской области
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