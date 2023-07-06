На территории нового ЛДС «Сибирь-Арена» дан старт первому спортивному соревнованию

В Новосибирской области открыли XXXVII Всероссийские соревнования по велосипедному спорту памяти трагически погибших сотрудников ГИБДД Дмитрия Байдуги и Александра Шабалдина. В этом году события развернулись в парке культуры и отдыха «Арена» (территория, прилегающая к новому ЛДС). 5 июля здесь прошло торжественное открытие соревнований.

Традиционный турнир в честь героев, которые ценой своих жизней уберегли от смертельной опасности колонну велосипедистов, стал одним из знаковых событий в спортивном календаре нашей области. «От имени министра физической культуры и спорта Новосибирской области Сергея Ахапова приветствую вас на турнире, посвященному памяти наших героев. Это рейтинговые соревнования, по их итогам спортсмены смогут повысить спортивный разряд – вплоть до кандидата в мастера спорта. Нынешний турнир – первое официальное спортивное мероприятие, которое проходит на этой площадке, рядом с новой ледовой ареной. Примыкающая к ней территория сегодня активно развивается как самостоятельный спортивный кластер. Велосипедисты первыми получили возможность показать здесь свое мастерство в рамках официального турнира. Все мы надеемся, что в обозримом будущем соревнования – по велосипедному спорту и не только – станут проходить на этой территории регулярно», – отметил заместитель министра физической культуры и спорта Новосибирской области Олег Савонин.