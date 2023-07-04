В Новосибирске появилась первая «умная площадка» в рамках проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)»

Здесь есть легкоатлетические дорожки, хоккейная коробка, площадка для игры в баскетбол, волейбол и мини-футбол, тренажеры для детей и взрослых.
В рамках федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» при поддержке регионального минспорта и муниципалитетов в этом году появятся две «умные площадки». Торжественное открытие первой площадки на стадионе «Красное знамя», где тренируются спортсмены Центра зимних видов спорта, а также поклонники здорового образа жизни, состоялось 4 июля.
Инновационная спортивная площадка подходит людям различного возраста и уровня подготовки. «Умные площадки» представляют собой физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа с легкоатлетическими дорожками, хоккейной коробкой, тренировочной площадкой для игры в баскетбол, волейбол и мини-футбол, тренажерами для детей и взрослых, трибунами. Тренажеры будут обеспечены QR-кодами, с помощью мобильного телефона его можно будет отсканировать и попасть в специальное приложение, где представлен комплекс упражнений для занятий на этом тренажёре. Также установлен стол для настольного тенниса, а качественное освещение позволит заниматься даже в темное время суток.
– Правительство Новосибирской области активно участвует во всех национальных и многих федеральных проектах, благодаря которым строятся новые объекты. Первый год мы реализуем на территории региона федеральный проект «Бизнес-спринт». Первая «умная площадка» открыта. Уверен, что она отлично пополнит материально-техническую базу спорта города Новосибирска. Площадка многофункциональная, дает возможность заниматься различными видами спорта. Здесь размещена система Wi-Fi, а возле каждого тренажера находится QR-код, с помощью которого можно посмотреть упражнения и выполнять их с максимальной эффективностью. Площадка будет доступна как для профессиональных спортсменов, так и для всех желающих. Это станет отличным стимулом для того, чтобы наши жители еще активнее занимались физической культурой. Уверен, что площадка станет центром притяжения новосибирцев, – отметил министр физической культуры и спорта региона Сергей Ахапов.
Данный проект реализован министерством физической культуры и спорта Новосибирской области, управлением физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска и МАУДО «СШ «ЦЗВС» в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» и утвержденной Правительством региона государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области».
Вторую площадку в рамках федерального проекта планируют открыть к началу учебного года в селе Толмачёво Новосибирского района. Площадка будет располагаться на территории школы № 61, ранее там был старый стадион. До середины июля подрядчик планирует завершить работы с основанием площадки, а затем начнётся монтаж оборудования. Сама школа славится спортивными традициями, есть отдельный спортивный зал для различных видов единоборств, а также зал для игровых видов спорта. Оба помещения отремонтированы, а появление мини-стадиона на территории позволит еще больше жителей привлекать к здоровому образу жизни.
Фото: минспорта НСО
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