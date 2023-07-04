В Новосибирске появилась первая «умная площадка» в рамках проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)»

В рамках федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» при поддержке регионального минспорта и муниципалитетов в этом году появятся две «умные площадки». Торжественное открытие первой площадки на стадионе «Красное знамя», где тренируются спортсмены Центра зимних видов спорта, а также поклонники здорового образа жизни, состоялось 4 июля.

Инновационная спортивная площадка подходит людям различного возраста и уровня подготовки. «Умные площадки» представляют собой физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа с легкоатлетическими дорожками, хоккейной коробкой, тренировочной площадкой для игры в баскетбол, волейбол и мини-футбол, тренажерами для детей и взрослых, трибунами. Тренажеры будут обеспечены QR-кодами, с помощью мобильного телефона его можно будет отсканировать и попасть в специальное приложение, где представлен комплекс упражнений для занятий на этом тренажёре. Также установлен стол для настольного тенниса, а качественное освещение позволит заниматься даже в темное время суток.