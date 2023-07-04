Новосибирские лучники завоевали десять наград на Кубке России по 3Д-стрельбе

Соревнования такого уровня в данной дисциплине прошли в нашем регионе впервые.
Второй этап Кубка России по 3Д-стрельбе из лука прошел на территории горнолыжного комплекса «Горный» в Тогучинском районе Новосибирской области. Для участия в турнире съехались спортсмены из 13 регионов России, всего за медали Кубка соревновался 71 спортсмен.
3Д-стрельба из лука — это дисциплина, в которой соревнования проходят на природе, в условиях разного ландшафта, на неизвестных расстояниях до мишени. Мишень представляет собой фигуру животного в натуральную величину — от сусликов до медведей и лосей. Задача стрелка — определить дистанцию от колышка, где он находится, до мишени, и попасть в определенное место на ней. Поскольку данное действие напоминает охоту, оно зрелищно и всегда интересно как зрителям, так и участникам.
Новосибирская область была представлена самой многочисленной командой из 27 участников, и они завоевали 10 медалей, практически во всех классах.
Алексей Попов стал лучшим в классе «3Д-блочный лук» среди мужчин, а Ведана Матюхина взяла бронзу среди женщин. Александр Заливакин взял серебро в классе «3Д-классический лук» у мужчин, в Татьяна Щетинина и Юлия Шехтман завоевали золото и серебро среди женщин соответственно.
Юлия Зорина победила в классе «3Д-составной лук», а в классе «3Д-длинный» лук золото и серебро соответственно у Светланы Черданцевой и Екатерины Истоминой.
Мужская команда в составе Алексея Попова, Александра Заливакина и Аскара Тюреева взяла золото Кубка.
Фото: sport.nso.ru
Комментарии (0)