Новосибирские лучники завоевали десять наград на Кубке России по 3Д-стрельбе

Второй этап Кубка России по 3Д-стрельбе из лука прошел на территории горнолыжного комплекса «Горный» в Тогучинском районе Новосибирской области. Для участия в турнире съехались спортсмены из 13 регионов России, всего за медали Кубка соревновался 71 спортсмен.

3Д-стрельба из лука — это дисциплина, в которой соревнования проходят на природе, в условиях разного ландшафта, на неизвестных расстояниях до мишени. Мишень представляет собой фигуру животного в натуральную величину — от сусликов до медведей и лосей. Задача стрелка — определить дистанцию от колышка, где он находится, до мишени, и попасть в определенное место на ней. Поскольку данное действие напоминает охоту, оно зрелищно и всегда интересно как зрителям, так и участникам.