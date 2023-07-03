Хоккейный клуб «Сибирь» меняет «место жительства»

Спортсмены будут тренироваться в новом ледовом дворце «Сибирь-Арена».
Хоккейный клуб «Сибирь» переезжает на новую ледовую арену. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале команды, пишет «АиФ-Новосибирск».
Спортсмены опубликовали трогательное прощальное видео. «Мы начинаем переезд на новую арену! Первым собрался Снеговик», — сказано в посте.
В ролике маскот прощается с ЛДС «Сибирь»: обходит коридоры, собирает свои вещи, садится в микроавтобус и уезжает на новое «место жительства».
Фото: vk.com/hcsibir1962
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