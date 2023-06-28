Новосибирская пара завоевала серебряные медали на чемпионате России по танцевальному спорту

В Красногорске (Московская область) прошло одно из самых масштабных международных соревнований, проводимых на территории России по танцевальному спорту, – «В ритмах лета». Участие в этих соревнованиях принимает огромное количество танцоров со всей России и зарубежья. В рамках соревнований состоялся чемпионат России по танцевальному спорту в спортивной дисциплине «секвей – латиноамериканская программа».

Воспитанники МБУДО города Новосибирска «Спортивная школа по спортивным танцам», мастера спорта России, Матвей Шевелев и Виталина Гигашвили выступали с номером «Сирена» и завоевали серебряные медали Чемпионата России.

Секвей – произвольная хореографическая композиция, основанная на лексике спортивного бального танца, с элементами шоу. Постановка включает в себя сразу несколько танцев выбранной программы с применением поддержек и многих других хореографических приемов. Различают латиноамериканский и европейский секвей.

Видеоряд морских красот, экспрессивная музыка и яркий, волшебный танец – все это создало атмосферу увлекательного мини-спектакля на паркете. Захватывающий внимание номер и профессионализм танцоров не оставил равнодушным ни судей, ни зрителей.

Матвей и Виталина являются чемпионами Сибири, входят в 20 лучших пар России по латиноамериканской программе, а также являются членами сборной команды Новосибирской области по танцевальному спорту. На их счету множество завоеванных золотых и серебряных медалей соревнований различного уровня.